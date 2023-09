Kampfsport

vor 1 Min.

Ein Kampfsportevent der Superlative

Plus Mehr als 1200 Sportler von vier Kontinenten treten bei den "World Martial Art Games" in Schwabmünchen an. Einem TSV-Sportler wurde dabei große Ehre zuteil.

Von Reinhold Radloff Artikel anhören Shape

Es war eine der größten Veranstaltungen, die es jemals in den Dreifachhallen der Leonhard-Wagner-Schulen in Schwabmünchen gegeben hat: Die World Martial Art Games (WMAG), eine Art Weltmeisterschaft. Drei Tage lag Show und Wettkampf mit "Get Together" gab es für knapp 2000 Personen aus vier Kontinenten. Eine gewaltige Organisationsaufgabe für die Taekwondo-Abteilung des TSV Schwabmünchen.

110 Bilder Die "World Martial Art Gamers" in Schwabmünchen Foto: Reinhold Radloff

Es wuselte am Freitag nur so in den Dreifachhallen und auf den Zufahrtswegen sowie auf den Parkplätzen rund um die Leonhard-Wagner-Schulen. Kein Wunder: 1250 Wettkämpfer und deren Betreuer aus Ländern wie USA, Nepal, Irak, Ukraine, Schweiz, England, Polen, Wales, Ägypten und den Philippinen waren zu Besuch. Wer in die Vorräume der Hallen vorgedrungen war, der fühlte sich wie in Verkaufsräumen für allerlei Martial Art Artikel. In den Hallen sah der fachfremde Zuschauer Aufbauten, wie er sie vielleicht aus dem Fernsehen kennt: Kampfring und Käfig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen