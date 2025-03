Die Lösung des Kanalproblems ist in Sicht

Dieses Problem brennt den Anwohnern in der Kelten- und Herbststraße in Kleinaitingen schon lange auf den Nägeln. Beim Starkregen Anfang Juni 2024 wurde es wieder akut. Bei großen Niederschlagsmengen staut sich das Wasser im Stauraumkanal vor dem Trennsystem von Regen- und Schmutzwasser in die etwas tiefer liegenden Bereiche der Kelten- und Herbststraße zurück. Das hatte zur Folge, dass Rückstauklappen der Hausanschlüsse dicht machten und Bewohner tagelang weder Toiletten noch Duschen oder Wasch- und Spülmaschinen benutzen konnten. Deshalb hat der Gemeinderat im November den Ingenieur Josef Tremel mit der Erarbeitung einer Lösung beauftragt. Diese stellte der nun im Gremium vor.

Durch den Bau eines Schachtes mit eingebautem Pumpwerk soll das Schmutzwasser in der Keltenstraße hochgepumpt und in den Stauraumkanal gedrückt werden. Von dort fließt es dann über den Freispiegelkanal zur Kläranlage.

Der Experte empfiehlt Kleinaitingen zwei Pumpen

Tremel empfiehlt zwei Pumpen in den Schacht mit 25 Zentimetern Wandstärke einzubauen, um das Ausfallrisiko zu minimieren. Das gesamte Pumpwerk hat ein Gewicht von 40 Tonnen und ist ausreichend, um die acht betroffenen Grundstücke vom Rückstauwasser freizuhalten. Die Pumpen schalten automatisch ein, wenn sich ein Rückstau bildet. Die Kosten für den Schachtbau mit drei Kammern schätzt Tremel auf 180.000 Euro brutto inklusive Randeinfassung und Kiesweg. Es ist ein Erdaushub von 350 Kubikmetern, also etwa wie für ein Einfamilienhaus notwendig. Der maschinentechnische Teil des Pumpwerks, mit der Software für das Prozess-Leitsystem mit Meldungen über den Betriebszustand oder Störungen, wird auf rund 114.000 Euro veranschlagt.

Der Gemeinderat stimmte dem Auftrag zum Bau des Pumpwerks mit einer maximalen Summe von 330.000 Euro zu. „Die Ausschreibung kann in zwei bis drei Wochen beginnen und dann ist eine Fertigstellung im Oktober realistisch“, sagte Tremel. Auf die Befürchtung eines betroffenen Anwohners, dass vorher noch ein Starkregen kommen könnte, sicherte der Ingenieur eine provisorische Lösung zu.

Kindergartenerweiterung in Kleinaitingen wird konkreter

Die Erweiterung des Kindergartens St. Martin durch einen Neubau mit einer Kinderkrippe oder Hort ist lange beschlossen. Nun hat sich eine Arbeitsgruppe des Gemeinderates unter Führung der Zweiten Bürgermeisterin Marga Dorfmiller-Kapetanopulos mit der Planung beschäftigt. So erscheint ein getrenntes Gebäude kostengünstiger, um die neuen Bauvorschriften darauf zu begrenzen. Ein Flachdach würde eine spätere Aufstockung des eingeschossigen Gebäudes erleichtern, obwohl ein Satteldach optisch schöner wäre. Das Gebäude solle unterkellert und schlüsselfertig aus einer Hand gebaut werden.

Der Antrag für den Anbau einer Überdachung an das Sportheim des FC Kleinaitingen wurde einstimmig befürwortet. Dadurch soll verhindert werden, dass Regenwasser in Kellerschächte dringt.

Die Bedarfsliste der Feuerwehr für notwendige Einsatzausrüstung in Höhe von rund 22.000 Euro wurde einstimmig gebilligt. Ebenso wurde der Aufbau einer Kinder- und Jugendfeuerwehr für Mädchen und Jungen ab zehn Jahren vom Gemeinderat befürwortet. Die Kinder werden spielerisch durch Jugendwarte mit entsprechenden Lehrgängen auf die ab dem 16. Lebensjahr beginnende Grundausbildung vorbereitet. Die Kosten übernimmt die Gemeinde. Das Gerätehaus der Feuerwehr muss durch eine Abdeckung beim Eingangstor nachgebessert werden, weil durch den Lichteinfall die dort gelagerten Schutzanzüge ausbleichen. Darüber hinaus erkannte der Gemeinderat den Bedarf an Seminaren für Türöffnungstechnik und den Erwerb der erforderlichen Fahrerlaubnisse für die Feuerwehrfahrzeuge an und sicherte die Übernahme der Prüfungskosten für die ausgewählten Feuerwehrleute zu.

Ein weiteres Thema war die Änderung der Hundehalter-Verordnung der Gemeine. Aufgrund einer Beschwerde einer Kleinaitinger Hundehalterin wurde festgestellt, dass die darin enthaltene generelle Anleinpflicht rechtswidrig ist. Nach dem Landes-Straf-und Verordnungsgesetz (LStVG) darf die Bewegungsfreiheit von Hunden nur in bebauten Gebieten durch Leinenzwang eingeschränkt werden. Bei einem generellen Leinenzwang müsste die Gemeinde ein eingezäuntes Gehege zur Verfügung stellen. Geschäftsstellenleiter Jürgen Ohler wies darauf hin, dass es auch in Bobingen und Königsbrunn keine Anleinpflicht außerhalb der Ortschaft gebe und der Gemeinderat von Großaitingen diese Bestimmung vor kurzem auch aufgehoben habe. Besonders Stefanie Kistler-Magel äußerte Bedenken, dass freilaufende Hunde dann wildern oder Brutstätten von Wiesenbrüter-Vögeln zerstören oder ihren Kot auf landwirtschaftlichen Flächen hinterlassen. Mit der Mehrheit von zehn Stimmen entschied sich der Gemeinderat für die Aufhebung der Anleinpflicht außerhalb bewohnter Gebiete. Hundehalter sind dennoch dafür verantwortlich, dass ihre Hunde nicht wildern und nicht über landwirtschaftliche Felder und Wiesen laufen.