Kanutin Anna Faber in der Redaktion der Schwabmünchner Allgemeinen

Schwabmünchen

Anna Faber verstärkt die Redaktion in Schwabmünchen

Die Kanutin hat ihr Volontariat in Augsburg abgeschlossen und verstärkt nun das Redaktionsteam im südlichen Landkreis.
Von Anna Faber
    Anna Faber unterstützt die Redaktion im südlichen Landkreis Augsburg.
    Anna Faber unterstützt die Redaktion im südlichen Landkreis Augsburg. Foto: Bernhard Weizenegger

    Seit dem 1. Oktober ist Anna Faber Teil der Schwabmünchner Allgemeine. Faber kommt ursprünglich aus Dormagen, einer Stadt, die im Rheinland in Nordrhein-Westfalen liegt. Nach dem Abitur zog sie für den Kanusport nach Augsburg, wo sie am Eiskanal trainierte.

    Erfolgreich mit der Nationalmannschaft

    Sie war Mitglied der Sportfördergruppe der Bundeswehr und erzielte Erfolge in der Junioren- und U23-Nationalmannschaft. Nebenbei studierte sie Medien und Kommunikation an der Universität Augsburg und sammelte erste Erfahrungen bei einem Praktikum in der Sportredaktion der AZ.

    Volontariat abgeschlossen

    Die 29-Jährige absolvierte bis September das Volontariat in Augsburg und unterstützt nun die Redaktion der Schwabmünchner Allgemeine. In ihrer Freizeit fährt Faber immer noch gerne Kanu, geht klettern und fährt Rennrad. Trotz weniger Trainingseinheiten erzielte sie am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften im Kajak den vierten Platz. (AZ)

