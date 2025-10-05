Diese ehemalige Oberärztin der Wertachkliniken übernimmt eine Hausarztpraxis in Bobingen

Eine Veränderung gibt es in der Gemeinschaftspraxis der Doktoren Aicher, Csernai und Wörlein Bobingen. Ab sofort wird Kathrin Gschwilm die Nachfolge von Dr. Peter Wörle antreten, der nun den Ruhestand genießt. Die 43-jährige Ärztin kann auf einige Erfahrung zurückblicken. Zuletzt war sie an der Bobinger Wertachklinik als Oberärztin in der Inneren Medizin beschäftigt.

Zuvor war sie am Uniklinikum Augsburg. Ihr Studium absolvierte sie in Aachen. „Ich bin passionierte Bergwanderin“, sagt Gschwilm. Deshalb habe es sie nach Bayern gezogen. „Eigentlich wollte ich immer schon Hausärztin werden“, erklärt sie. Aber sie habe sich an der Klinik wohlgefühlt und deshalb sei sie länger geblieben als ursprünglich geplant. Dass sie jetzt den Sprung in die Selbständigkeit wagt, habe verschiedene Gründe. Es sei mehr Verantwortung, als praktische Ärztin zu arbeiten. Man müsse die Finanzen im Blick haben und gleichzeitig sei man für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Und zu Beginn sind natürlich Anfangsinvestitionen nötig.

Hausärztin in Bobingen: Mehr Verantwortung, dafür bessere Arbeitszeiten

Es gebe zwar Fördermöglichkeiten für junge Ärzte, aber ob und wie viele Finanzmittel dabei fließen würden, entscheide sich erst nach dem Start. Ein Vorteil gegenüber der Arbeit im Krankenhaus seien die familienfreundlicheren Arbeitszeiten. Nacht- und Wochenendschichten seien für den Familienalltag nicht gerade förderlich. Das spreche dafür, eine eigene Praxis zu eröffnen.

Dass sie jetzt die Möglichkeit habe, in eine Gemeinschaftspraxis einzusteigen, habe den weiteren Vorteil, dass bereits medizinische Geräte und ein Mitarbeiterstamm vorhanden sind. So müsse sie nicht komplett bei null anfangen. Die Vertretung bei Urlaub und Krankheit sei ebenfalls geregelt. Da Gschwilm ab sofort den Patientenstamm von Peter Wörle übernehmen wird, hat sie rund vier Wochen Einarbeitungszeit absolviert. Probleme mit den Patientinnen und Patienten habe es nicht gegeben, sagt sie. Auch der Wechsel von einem männlichen Arzt zu einer Ärztin hätte die Menschen nicht verunsichert. „Die Medizin ist in den letzten Jahren weiblicher geworden. Es gibt viele Ärztinnen. Ich glaube, die Menschen haben sich daran bereits gewöhnt.“ Sie freue sich jedenfalls, jetzt eigenständig arbeiten zu können.

„Ich möchte helfen, dass die Mensche erst gar nicht krank werden“

„Was mir besonders am Herzen liegt, ist, die Menschen nicht nur gesundzumachen, sondern dafür zu sorgen, dass sie erst gar nicht krank werden.“ Vorsorge, Prävention und Beratung seien ihr wichtig. Dazu sei ein Hausarzt ein langfristiger Begleiter. „In einer Klinik sieht man die Menschen nur während ihres Aufenthalts. Als Hausarzt betreut man sie über einen langen Zeitraum“, sagt Gschwilm. So könne man besser dafür sorgen, dass die Menschen möglichst lang ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben führen könnten.

Dabei, so Gschwilm, sei es wichtig, dass der Hausarzt ein Ansprechpartner bei allen medizinischen Problemen sei. Auch bei anstehenden Operationen und Entscheidungen zu möglichen Therapien könne der Hausarzt beraten. Gerade dabei seien ihre Erfahrungen aus ihrer Zeit als Oberärztin an der Wertachklinik wertvoll. Was sie den Menschen vermitteln will, ist, wie wichtig Prävention und Vorsorge ist. „Man sollte nicht erst zum Arzt gehen, wenn etwas weh tut“, sagt sie. Gschwilm ist auch deshalb von der Wichtigkeit frühzeitiger Krankheitserkennung überzeugt, weil es mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten zur Behandlung gebe. „Die Medizin hat enorme Fortschritte gemacht. Es ist mittlerweile vieles möglich, wenn man eine Krankheit möglichst früh erkennt.“ Termine bei Kathrin Gschwilm in der Gemeinschaftspraxis in der Bischof-Ulrich-Straße in Bobingen können ab sofort vereinbart werden.