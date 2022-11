Auswärtssieg für den SSV Bobingen

Einen wichtigen Auswärtssieg landeten die Zweitliga-Kegler des SSV Bobingen.

Zum letzten Auswärtsspiel der Vorrunde reisten die Kegler des SSV Bobingen zum Tabellenschlusslicht der zweiten Bundesliga, dem KV Hölzlebruck. Der dortige 7:1-Erfolg sieht deutlicher aus, als er tatsächlich war, denn die Siedler setzten sich am Ende hauchdünn mit 3345:3332 Holz durch.

Am Start setzte das Team, wie auch schon im Pokalspiel, auf Marius Bäurle und Tobias Jehle. Beide begannen recht verhalten, kamen dann aber immer besser ins Spiel und fuhren beide Punkte gegen ihre Gegenspieler ein. Mit 569:547 Holz (2,5:1,5) bei Bäurle und 572:555 Holz (2:2) zeigten beide sehr ordentliche Ergebnisse auf der schwer zu spielenden Bahn.

Galavorstellung von Julian Bäurle beim SSV Bobingen

In der Mittelpaarung legte Julian Bäurle gegen den stärksten Akteur der Hausherren eine Galavorstellung hin und verpasste auf der ersten Bahn nur knapp den Einzelbahnrekord. Nur im Finaldurchgang ließ er etwas Federn und beendete sein Spiel mit 583:576 Holz (2:2) und dem verdienten Mannschaftspunkt. Dietmar Gäbelein fand jedoch zu keinem Zeitpunkt zu seinem sonst so ausgeglichenen Spiel und kam am Ende nur auf magere 506:559 Holz (0:4). So lagen die Siedler vor dem Schlussdurchgang in der Holzzahl zurück, obwohl drei direkte Duelle gewonnen werden konnten. Bernd Herrmann und Alexander Bobinger mussten demnach zumindest den Holzrückstand aufholen, um die Punkte nach Bobingen zu entführen.

Bobinger holte sich gleich die beiden ersten Sätze, musste dann aber um seinen Mannschaftspunkt zittern. Mit 547:534 Holz (2:2) war er aber dennoch siegreich. Da Herrmann nach anfänglichen Schwierigkeiten jedoch sein gewohnt hochklassiges Spiel zu Ende brachte und mit guten 569:561 Holz (2:2) ebenfalls seinen Punkt und ein paar Zähler holte, war am Schluss der 7:1-Erfolg perfekt. Nach einwöchiger Pause empfangen dann die Herren des SSV den unmittelbaren Verfolger aus Denkendorf. Wer sich in diesem Spiel durchsetzt, überwintert auf dem zweiten Tabellenplatz der zweiten Bundesliga Süd.

Die zweite Herrenmannschaft scheint das Siegen dagegen verlernt zu haben. Bei Gut Holz Eberfing verlor man das vierte Spiel in Folge äußerst knapp mit 3:5 Punkten bei 3261:3294 Holz. Bester Akteur auf Seiten der Siedler war Hans-Peter Gay mit 559 Holz.