Bei den Bobinger Keglern platzt der Knoten

Die Zweitliga-Kegler des SSV Bobingen kehren durch eine starke Leistung wieder in die Erfolgsspur zurück.

Die Kegler des SSV Bobingen empfingen den Tabellennachbarn vom ESV Villingen. In einem einseitigen Duell gewannen die Siedler schnell die Oberhand und gaben diesen Vorteil bis zum Schluss nicht mehr ab. In der Folge gewannen sie deutlich mit 7:1 Punkten bei hochklassigen 3593:3319 Holz.

Am Start zeigte Marius Bäurle Kegelsport vom Feinsten und erzielte mit 648:547 Holz (4:0) ein überragendes Ergebnis. Dietmar Gäbelein hingegen tat sich ungewohnt schwer, siegte aber dennoch mit 551:546 Holz (2:2). Bernd Herrmann wiederholte seine guten Leistungen der letzten Spiele und konnte sich auf den beiden ersten Bahnen bereits uneinholbar von seinem Gegenspieler absetzen. Dass dieser in den letzten beiden Sätzen dann stärker aufkam, ließ Herrmann komplett unbeeindruckt und so beendete er sein Spiel mit sehr ordentlichen 612:547 Holz (3:1).

Tobias Jehle auf der anderen Seite startete mit zwei überragenden Bahnen, verlor dann aber etwas den Faden und musste auf der Zielgeraden seinen Kontrahenten noch vorbeiziehen lassen. Mit 564:570 Holz (2:2) stand dennoch ein ordentliches Ergebnis zu Buche. Mit 3:1 Mannschaftspunkten und einem beruhigenden Polster von über 150 Kegel ging das Schlusspaar mit Alexander Bobinger und Julian Bäurle auf die Bahn. Beide fügten sich nahtlos in die Leistung ihrer Mannschaftkollegen ein. Bobinger zeigte diesmal über alle vier Bahnen ein erstklassiges Spiel und kam auf starke 622:549 Kegel (4:0). Bäurle hatte lediglich in der zweiten Hälfte kleinere Probleme und blieb deshalb knapp unter der 600er-Marke hängen. Mit 596:560 Holz (3:1) fiel jedoch auch sein Punktgewinn recht deutlich aus. Mit einem Mannschaftsergebnis von rund 3600 Holz waren die Siedler an diesem Tag mindestens um zwei Klassen besser als der Kontrahent. Diesen Aufschwung gilt es in die nächsten Spiele mitzunehmen, um weiter an der Tabellenspitze anzuklopfen.

Zweite Mannschaft des SSV Bobingen unterliegt Fortuna Schwabmünchen

Die zweite Herrenmannschaft traf am Samstag auf hochmotivierte Gäste von Fortuna Schwabmünchen. Da keiner der Hausherren ein richtiges Ausrufezeichen setzen konnte, ging das Spiel knapp mit 3385:3449 Holz bei 2:5,5 Punkten verloren. Sie rutschen dadurch in der Landesliga Süd auf den siebten Tabellenplatz.

Die dritte Herrenmannschaft konnte aus Meitingen einen Punkt entführen und behaupteten damit die Tabellenführung in der Kreisklasse A. Sie erzielten mit 2835:2876 Holz zwar das niedrigere Ergebnis, sicherten sich aber durch vier gewonnene Duelle das Unentschieden.