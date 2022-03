Bobingen startet Angriff auf die Tabellenspitze

Die zweite Mannschaft der Bobinger SSV-Kegler trumpft in der Landesliga auf.

Nachdem die letzten beiden Spiele der Bundesliga-Mannschaft des SSV Bobingen in den April beziehungsweise Mai verlegt wurden, hieß es für die zweite Herrenmannschaft, die Fahnen hochzuhalten. Ersatzgeschwächt ging die Reise zunächst nach Baar-Ebenhausen, wo sie in einem engen Kampf schließlich noch deutlich mit 7:1 Mannschaftspunkten und 3330:3301 Holz gewinnen konnten. Hans-Peter Gay (586) und Alexander Bobinger (577) überzeugten hierbei am meisten.

Beim Heimspiel am vergangenen Wochenende empfingen sie dann die Sportkegler aus Eberfing. Dabei zeichnete sich schon von Beginn an ein deutliches Bild zugunsten der Hausherren aus Bobingen ab. Am Ende stand ein klarer 8:0-Erfolg bei 3431:3274 Holz zu Buche. Die Schlusspaarung mit Alexander Bobinger (605) und Manuel Arndt (595) erreichte dabei die Tagesbestwerte. Durch diese beiden Siege kletterten die Siedler hoch bis auf Rang zwei in der Tabelle der Landesliga Süd, punktgleich mit dem Tabellenführer aus Illertissen, der allerdings noch ein Spiel weniger absolviert hat. So entscheiden die letzten drei verbleibenden Spieltage darüber, ob der Meistertitel noch geholt werden kann.

Auch die Damenmannschaft der SpG Schwabmünchen/Bobingen war zweimal erfolgreich. Gegen Baar-Ebenhausen drehte die Schlusspaarung mit Nadine Stephan (595) und Brigitte Below (556) das Spiel zu einem 4:2-Sieg bei 2087:2045 Holz. Gegen den FKC Neuburg hieß es am Ende sogar 5:1 bei 2043:2006 Kegeln. Nadine Stephan (535) und Ilse Frommel (529) markierten hierbei die Bestwerte. (AZ)