Keine Punkte für den SSV Bobingen

Eine überraschende Niederlage gab es für die Bobinger Kegler in der 2. Bundesliga.

Die Herren der ersten Mannschaft des SSV Bobingen reisten zum bis dato Vorletzten der 2. Bundesliga Süd, dem KC Schrezheim. Da die Gastgeber unerwartet stark auftraten, war trotz einer insgesamt zufriedenstellenden Leistung nichts zu holen.

Am Start hatte Marius Bäurle Schwierigkeiten, seinem Gegner zu folgen. Über die komplette Distanz blieb er unter seinen Erwartungen und musste alle vier Sätze bei 579:630 Holz an seinen Kontrahenten abgeben. Dietmar Gäbelein zeigte sich besser aufgelegt und erzielte mit 627:616 Holz (2:2) erneut den Teambestwert und einen Mannschaftspunkt für Bobingen. Matthias Arnold startete in der Mittelpaarung furios mit einer 178er Startbahn. Im Folgenden musste er aber alle drei Sätze an seinen Gegenspieler abgeben, der mit 632 Kegel den Tagesbestwert stellte. Arnold hielt jedoch mit guten 597 Kegeln dagegen. Bernd Herrmann zeigte erneut seine aufstrebende Form, spielte vier blitzsaubere Bahnen, die er allesamt gegen seinen direkten Gegner gewinnen konnte. Mit 622:552 Holz konnte er den Holzrückstand für die Siedler etwas verkürzen.

Enttäuschende Niederlage für den SSV Bobingen

Da aber Julian Bäurle in der Schlusspaarung die ersten beiden Durchgänge komplett verschlief und auch Alexander Bobinger nur auf seiner Startbahn sein Potenzial zeigte, stand am Ende eine verdiente, jedoch enttäuschende Auswärtsniederlage zu Buche. Bäurle erspielte sich zwar noch 582:588 Kegel (2:2), Bobinger kam am Ende auf 562:590 Kegel (1:3), einen Mannschaftspunkt konnte jedoch keiner mehr beisteuern. So blieb es am Ende bei der 2:6-Niederlage mit dennoch achtbaren 3569:3607 Holz. Das nächste Spiel am kommenden Samstag findet wieder zuhause gegen den Tabellennachbarn vom ESV Villingen statt. Ab 14.30 Uhr wird dann wieder um zwei wichtige Tabellenpunkte gekämpft.

Auch die zweite Herrenmannschaft konnte von ihrem Auswärtskampf beim SKC Unterthingau nichts Zählbares mit nach Hause bringen. Bis zur Schlusspaarung war das Spiel noch komplett offen mit leichten Vorteilen für den SSV. Einem übermächtigen Schlussduo der Gäste war dann jedoch nichts mehr entgegenzusetzen und so ging das Spiel mit 3:5-Punkten bei 3399:3463 Holz verloren. Die besten Spieler waren Tobias Jehle (586) und Florian Gilg (572).

Erfolgreicher gestaltete die dritte Herrenmannschaft ihr Wochenende. Sie gewannen zuhause gegen die SpG Steppach/Deuringen 3 mit 3022:2926 Holz und 6:2 Punkten. Sie setzten sich durch diesen Sieg sogar an die Tabellenspitze der Kreisklasse A. Bester Spieler an diesem Tag war Georg Richter mit 543 Kegeln.