SSV Bobingen siegt mit neuem Mannschaftsrekord

Die Kegler des SSV Bobingen konnten in der zweiten Bundesliga mit neuem Mannschaftsrekord einen wichtigen Auswärtserfolg feiern.

In einem hochklassigen Wettkampf siegten sie bei der SG Ettlingen mit 3752:3716 Holz bei 5:3 Punkten und schoben sich dadurch wieder auf den zweiten Tabellenplatz vor.

Am Start hatte es Marius Bäurle mit dem besten Akteur der Heimmannschaft zu tun. Nach drei gespielten Bahnen verlor Bäurle immer mehr den Anschluss, ehe er im letzten Satz den Turbo zündete und mit einer 191er Schlussbahn noch einmal nahe an seinem Gegner herankam. Am Ende unterlag er dennoch mit respektablen 625:649 Holz (2:2). Dietmar Gäbelein im Nachbarduell agierte über alle vier Bahnen auf höchstem Niveau und konnte seinen Kontrahenten bis zuletzt auf Distanz halten. Er gewann den ersten Mannschaftspunkt für Bobingen mit starken 648:637 Holz (2:2).

Mit einem hauchdünnen Rückstand gingen somit Alexander Bobinger und Ronald Endraß auf die Bahnen. Endraß verlor den ersten Satz noch unglücklich, teilte sich im zweiten Satz mit seinem Gegenspieler die Punkte und schlug dann in Satz drei und vier eiskalt zu. Er sorgte damit für den zweiten Mannschaftspunkt für den SSV mit souveränen 618:591 Holz (2,5:1,5). Bobinger hingegen startete fulminant mit 117 Holz in die Vollen, verlor dann aber im Räumen den Faden und ließ wichtige Zähler liegen. Er konnte schließlich seinem Gegner nicht standhalten und vergab mit achtbaren 619:639 Holz den Punkt für Bobingen.

Spiel bis zum Schluss offen

Sechs Kegel Rückstand bei ausgeglichenem Punktekonto galt es hiermit für das Schlusspaar mit Julian Bäurle und Bernd Herrmann aufzuholen. Herrmann zauberte ein nahezu fehlerfreies Spiel auf die Bahn und blieb mit 657:588 (3:1) nur knapp unter seiner persönlichen Bestmarke. Da Bäurle aber in seinem Duell die ersten drei Durchgänge einige Zähler abgab, war das Spiel bis zum letzten Durchgang noch offen. Doch mit 114 Holz in die Vollen stellte Bäurle die Weichen auf Sieg, zu dem er schlussendlich 585:612 Holz (2:2) beitrug. Am Ende stand also ein mit neuem Mannschaftrekord wohlverdienter Sieg auf dem Tableau, der den SSV auf den zweiten Rang in der zweiten Bundesliga befördert.

Auch die zweite Herrenmannschaft war auswärts erfolgreich. Auf den ungeliebten Steppacher Bahnen zeigten sie erneut eine geschlossene Mannschaftsleistung und gewannen damit bei der SpG Steppach/Deuringen mit 3414:3311 Holz und 6:2 Punkten. Mit dieser Leistung festigen sie den dritten Tabellenplatz in der Landesliga Süd. Die besten Akteure waren Christian Zink (590) und Matthias Arnold (583).

Die Damen der SG Schwabmünchen/Bobingen gewannen ebenfalls ihr Auswärtsspiel bei der SG Fürstenfeldbruck/Landsberied mit 4:2 Punkten. Auch sie rangieren aktuell auf dem dritten Tabellenplatz in der Bezirksoberliga Schwaben.