SSV Bobingen weiter auf Erfolgskurs

Mit einem weiteren Erfolg festigen die Bobinger Kegler ihren zweiten Platz in der 2. Bundesliga.

Nachdem sich die Kegler des SSV Bobingen in der letzten Woche einen neuen Mannschaftsrekord erspielten, zeigten sie sich auch diese Woche in guter Form. Die Siedler gewannen ihr Heimspiel gegen den KC Schrezheim mit 3669:3382 Holz und 7:1 Mannschaftspunkten. Damit festigen sie den zweiten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga.

Marius Bäurle und Dietmar Gäbelein spielten an diesem Tag um mindestens eine Klasse besser als ihre Kontrahenten. So sicherten sich beide nach drei gespielten Sätzen vorzeitig den Mannschaftspunkt. Gäbelein ließ sich im Schlussdurchgang durch technische Probleme aus dem Konzept bringen und kam letztlich mit 594:552 Holz (3:1) auf ein ordentliches Ergebnis. Bäurle legte da noch eine Schippe drauf und zeigte mit 650:539 Holz (4:0) Kegelsport vom Feinsten.

Ein ähnliches Bild zeigte sich in der Mittelpaarung. Auch hier war Schrezheim gegen Alexander Bobinger mit 617:576 Holz (3:1) und Ronald Endraß mit 603: 534 Holz (3,5:0,5) chancenlos.

SSV Bobingen auf Rekordjagd

Der Sieg war bereits in der Tasche, und so wurden Julian Bäurle und Bernd Herrmann auf Rekordjagd geschickt. Herrmann konnte sich an diesem Tag jedoch nur noch wenig motivieren und kam dadurch auf eher schwache 576:603 Holz (2:2). Bäurle kam nach holprigem Start immer mehr in Fahrt und überspielte mit starken 626:578 Holz (3:1) seine persönliche Bestmarke.

Mit insgesamt 3669 gefallenen Kegeln fehlten am Ende nur vier Holz, um den eigenen Heimrekord in Bobingen zu knacken. Diesen Aufwind müssen die Siedler nun mitnehmen, um im nächsten Spiel bei der SG Wolfach/Oberwolfach punkten zu können.

Die Zweite Herrenmannschaft feierte zu Hause gegen den Tabellenführer der Landesliga Süd einen Achtungserfolg. Gegen Alle Neune Thal gewannen sie mit erneut starken 3503:3429 Holz bei 7,5:0.5 Punkten. Sie sichern sich dadurch den dritten Tabellenplatz und bringen wieder Spannung in den Titelkampf. Die besten Spieler waren Alexander Bobinger (600 Holz) und Matthias Arnold (593 Holz).

Die Damenmannschaft der SpG Schwabmünchen/Bobingen war ebenfalls erneut siegreich. Gegen GW Karlshuld gewannen sie ihr Heimspiel mit 2101:1834 Holz und 5:1 Punkten. Nadine Stephan (563 Holz) und Brigitte Below (556 Holz) machten in der Schlusspaarung den Sieg klar.