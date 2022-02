Wichtiger Sieg des SSV Bobingen gegen das Schlusslicht

Einen glanzlosen Sieg konnten die Kegler des SSV Bobingen am vergangenen Wochenende in der zweiten Bundesliga Süd einfahren.

Gegen den Tabellenletzten vom SKC Töging/Erharting gewannen die Siedler mit eher mageren 3469:3339 Holz bei 5,5:2,5 Punkten und kletterten so in der Tabelle auf den dritten Rang.

Da die Bobinger Herren nach wie vor auf zwei ihrer Stammspieler verzichten müssen, rückte diesmal Matthias Arnold in die Mannschaft. Er machte am Start seine Sache gut und verpasste mit 579:586 Holz (2:2) nur knapp den Mannschaftspunkt. Marius Bäurle konnte zwar alle vier Durchgänge für sich entscheiden, hatte aber bei 604:519 Kegel noch deutlich Luft nach oben. Dennoch stand ein komfortabler Holzvorsprung von rund 80 Kegeln auf der Anzeige. Deutlich spannender gestaltete dann das Mittelpaar die Partie. Ronald Endraß und Julian Bäurle mussten die ersten beiden Bahnen ihren Kontrahenten überlassen und ließen Töging bis auf wenige Zähler herankommen. Endraß haderte zunehmend mit seinem Spiel und konnte seinem Gegner mit 566:589 Holz (1:3) nicht mehr gefährlich werden. Bäurle kämpfte sich hingegen noch einmal an seinen Gegenspieler heran, verpasste aber in den entscheidenden Momenten, den Sack zuzumachen. Er kam im letzten Wurf mit 571:571 Holz (2:2) noch auf ein schmeichelhaftes Unentschieden.

SSV Bobingen erwartet den Tabellenführer

So musste das Schlusspaar Bernd Herrmann und Dietmar Gäbelein mindestens einen Mannschaftspunkt holen und den knappen Holzvorsprung verteidigen, um das Spiel zu drehen. Gäbelein fand nur schleppend ins Spiel, stabilisierte sich dann etwas, ehe er im letzten Räumen komplett den Faden verlor. Nichtsdestotrotz reichten 538:534 Holz (2:2) für den Duellsieg aus. Herrmann war es letztlich zu verdanken, dass der Bobinger Sieg in der Höhe doch noch recht deutlich ausfiel. Er stellte abermals seine aufstrebende Form unter Beweis und erzielte mit 611:540 Holz den Tagesbestwert. Wenn die Siedler im nächsten Heimkampf den Tabellenführer aus Unterharmersbach begrüßen, muss allerdings eine erhebliche Leistungssteigerung gezeigt werden, um die Punkte in Bobingen zu behalten.

Die zweite Herrenmannschaft hatte mit der Töginger Reserve ein eher leichtes Spiel. Sie gewannen ihr Heimspiel in der Landesliga Süd mit starken 3484:3363 Holz (7:1). Jugendspieler Jonathan Huber zeigte mit überragenden 632 Holz erneut sein Potenzial. Auch Alexander Bobinger konnte mit 607 Holz wieder einmal überzeugen. Der Sieg der zweiten Herrenmannschaft im Nachholspiel gegen den TSV Nord Ingolstadt eine Woche zuvor wurde nachträglich aberkannt, da die Siedler offenbar einen unberechtigten Spieler eingesetzt hatten.