Kegler von Fortuna Schwabmünchen feiern einen soliden Landesliga-Start

Die Kegler von Fortuna Schwabmünchen haben zum Saisonstart in der Landesliga Süd einen soliden Heimsieg gegen Aufsteiger SV Aschau verbucht. Mit einem Endstand von 6:2 Mannschaftspunkten und einem Gesamtergebnis von 3392:3234 Holz setzte sich das Team souverän durch und unterstrich zugleich seine Ambitionen für die laufende Saison. Bester Einzelkegler war Maximilian Below mit 601 Holz.

Der Mannschaftsführer betonte hinterher: „Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Dennoch wissen wir, dass wir in einigen Bereichen noch Luft nach oben haben.“

Kreisliga-Team siegt auswärts

Fortuna Schwabmünchen G1 konnte am ersten Spieltag der Kreisliga Süd-Ost einen wichtigen Auswärtserfolg verbuchen. Gegen die SG Landsberied-Fürstenfeldbruck II setzte sich das Team knapp 5:3 (3171:3158) durch. Die Begegnung war bis zum letzten Durchgang hart umkämpft. Fortuna überzeugte durch eine geschlossene Teamleistung und starke Nerven in den entscheidenden Momenten. Beste Einzelkeglerin war Nadine Stephan (569 Holz). (Stefan Genßler)



Kreisklasse Süd-Ost: Fortuna Schwabmünchen G2 - SV Osram Augsburg G1 4:4 (3156:3156). Bester Kegler Schwabmünchen: Michael Schaller (551)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!