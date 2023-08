Kennen Sie diesen Ort in den Stauden?

Testen Sie ihr Heimatwissen: Die Redaktion veröffentlicht jeden Tag ein Luftbild aus dem Augsburger Land. Wissen Sie, welchen Ort oder welche Sehenswürdigkeit gezeigt wird? Notieren Sie die Lösung. Wenn Sie mindestens fünf Luftbilder zuordnen können, dann schicken Sie die Lösungen per Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de oder redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Nach den Sommerferien verlost die Redaktion aus allen richtigen Einsendungen mehrere Buchpreise. Ein kleiner Tipp: Der gesuchte Ort liegt an der Neufnach.