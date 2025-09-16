Icon Menü
Keramische Kunst von Rita Maria Mayer: „Erntezeit“ als Dialog mit Elementen der Natur

Schwabmünchen

Das Sichtbarwerden von Feuer, Wasser, Luft und Erde

Keramische Ausstellung von Rita Maria Mayer im Kunstverein Schwabmünchen.
Von Reinhold Radloff
    Eines von vielen Kunstwerken mit viel Hintergrund: Rita Maria Mayer würde den Menschen gerne die Charta der Menschenrechte eintrichtern.
    Eines von vielen Kunstwerken mit viel Hintergrund: Rita Maria Mayer würde den Menschen gerne die Charta der Menschenrechte eintrichtern. Foto: Reinhold Radloff

    Passend zur Jahreszeit lautet der Titel der aktuellen Ausstellung von Rita Maria Mayer beim Kunstverein Schwabmünchen „Erntezeit“. Die Walkertshofenerin zeigt im Kunsthaus einen kleinen Ausschnitt ihres großen keramischen Schaffens, das in mehr als 50 Jahren entstanden ist und immer einen spannenden Hintergrund hat. „Das Sichtbarwerden eines langen Dialogs mit Feuer, Wasser, Luft und Erde“, so fasst Rita Maria Mayer ihr Schaffen zusammen. „Erntezeit“ ist die Ausstellung zum Schäfer-Kunstpreis 2024 und gleichzeitig eine Hommage an Mayers 80. Geburtstag.

