Das Sichtbarwerden von Feuer, Wasser, Luft und Erde

Passend zur Jahreszeit lautet der Titel der aktuellen Ausstellung von Rita Maria Mayer beim Kunstverein Schwabmünchen „Erntezeit“. Die Walkertshofenerin zeigt im Kunsthaus einen kleinen Ausschnitt ihres großen keramischen Schaffens, das in mehr als 50 Jahren entstanden ist und immer einen spannenden Hintergrund hat. „Das Sichtbarwerden eines langen Dialogs mit Feuer, Wasser, Luft und Erde“, so fasst Rita Maria Mayer ihr Schaffen zusammen. „Erntezeit“ ist die Ausstellung zum Schäfer-Kunstpreis 2024 und gleichzeitig eine Hommage an Mayers 80. Geburtstag.

Reinhold Radloff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kunstverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis