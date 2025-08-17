Fast hundert Kinder beim Stadtbauspiel

Die offene, mobile und interkommunale Jugendarbeit (OMI) für die Gemeinden Großaitingen, Wehringen, Kleinaitingen und Oberottmarshausen hat zum zweiten MaI ein Stadtbauspiel für Kinder von sechs bis 13 Jahren veranstaltet. Diesmal war der Veranstaltungsort der Klaiberhof in der Reinhartshofer Straße in Großaitingen und nach der ersten Auflage in Oberottmarshausen wurde die Teilnehmerzahl mit 95 Kindern nochmals erheblich gesteigert. Unter der Leitung der Jugendpädagogen Angie Klingler und Tim Novak mit 15 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wurden in einer Woche fünf Hütten aufgebaut.

Das Material aus Paletten, Brettern und Planen für die Dächer wurde von Firmen und Privatleuten gespendet. So haben die Kinder beim Sägen, Bohren und Hämmern viel gelernt und sehr viel Positives erlebt. Ein Mädchen beantwortete die Frage „Wie war diese Woche?“ schlicht und einfach mit: „Es war alles Paletti“. In der kleinen Stadt aus Holz gab es eine Actionhütte, einen Bauhof, eine Manege-Gruppe, sowie eine Kreativ- und eine Wellness-Hütte. Die Hütten wurden liebevoll mit Vorhöfen und Innenräumen wohnlich ausgestaltet.

Den Abschluss liefert in Großaitingen eine Zirkusshow

Bei der Abschlussveranstaltung führten die Kinder eine kleine Zirkusshow in der Manege vor. Während der Woche wurde aber nicht nur gearbeitet, sondern auch mal Fußball gespielt, sich gegenseitig geschminkt oder einfach mal nur gechillt. Großaitingens zweiter Bürgermeister Klemens Hutter zeigte sich von der Arbeit des Kreisjugendrings ebenso beeindruckt wie die Bürgermeister Rupert Fiehl aus Kleinaitingen und Andreas Reiter aus Oberottmarshausen. Und die Eltern nahmen bei der Abholung glückliche Kinder entgegen, die voller Begeisterung von dieser erlebnisreichen Woche in den Ferien erzählten. In den nächsten Sommerferien soll das Stadtbauspiel in Wehringen oder Kleinaitingen stattfinden.