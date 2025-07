Kaufen, tauschen und reparieren: Kinder lernen Nachhaltigkeit in der Praxis

Das erste Kinder-Repair-Café mit Flohmarkt hat kürzlich im Pfarrzentrum Schwabmünchen stattgefunden. Veranstaltet haben die Aktion die Ehrenamtlichen vom Bund Naturschutz und der Kolpingsfamilie.

Ist das Müll, oder kann man es reparieren? Wer kennt sie nicht, diese Frage, vor der man steht, wenn der Mixer stockt, der Kaffeevollautomat stottert oder der Saugroboter stehen bleibt. Hilfe findet man im Repaircafé, wo qualifizierte Elektriker und Ingenieure das Gerät gegen eine Spende wiederbeleben. „Die Idee des Repaircafés kommt aus Holland. In Amsterdam gab es eine Nachbarschaftshilfe, in der man das Miteinander pflegte und Sachen reparierte“, weiß Tanja Stuhler, die Organisatorin des Kinder-Repaircafés. Sieben Elektriker, drei Näherinnen und zwei Fahrrad-Mechaniker sind vor Ort. „Wir haben eine Erfolgsquote von 70 bis 90 Prozent“, sagt Thomas Eckl, der als Elektriker mithilft und defekte Geräte wieder zum Laufen bringt. An seiner ehrenamtlichen Arbeit gefällt ihm, Geräte zu erhalten, die den Menschen etwas bedeuten: „Mir geht’s darum, die Geschichte hinter den Geräten zu bewahren. Einmal haben wir einen Handmixer repariert, der 50 Jahre alt war. Das war ein Hochzeitsgeschenk, mit dem die Ehefrau ihrem Mann jeden Tag Sahne geschlagen hat“, erzählt Eckl. Sein Kollege Ulrich Schmerold möchte beim Repaircafé seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten: „Warum etwas wegschmeißen, wenn man es wieder zum Laufen bringen kann?“, fragt er.

Kaputte Spielzeuge werden repariert

Anlässlich des zehnten Geburtstags des Repaircafés Schwabmünchen fand nun erstmals ein Repaircafé statt, das sich explizit an Kinder richtet. „Ich persönlich finde es wichtig, Kindern zu zeigen, dass man kaputte Dinge reparieren kann. Man muss nicht alles wegschmeißen und neu kaufen“, sagt Stuhler. Welche kaputten Spielzeuge wurden repariert? „Ein Walkie-Talkie haben wir ganz gemacht. Bei einem Traktor mit Automatik-Steuerung haben wir den Fehler gefunden, aber da muss man erst ein Ersatzteil kaufen, damit wir es verbauen können“, berichtet Ulrich Schmerold. Mehr als diese zwei Besucher im Kindesalter sind in der ersten Stunde nicht gekommen – dafür aber der ein oder andere Erwachsene, der sich wohl vom Kinder-Repaircafé angesprochen fühlte. „Das macht gar nichts. Wenn Andrang wäre, hätten die Kinder Vorrang. Aber da es recht ruhig ist, nehmen wir auch Erwachsene dran“, sagt Stuhler. So zum Beispiel Brigitte Quartier, die einen defekten Tintenstrahldrucker mitgebracht hat: „Das hat sehr gut geklappt und die Leute sind sehr nett. Ich kann nur jedem raten, herzukommen“, sagt sie.

Diese Geräte lassen sich nur schwer reparieren

Gibt es auch Dinge, die sich nicht gut reparieren lassen? „Heizelemente!“, sind sich die Elektriker einig. „Das Schlimmste ist der Kaffeevollautomat. Und Elektrogeräte vom Discounter“, sagt Gerhard Derbse. „Die sind auf eine kurze Lebensdauer ausgelegt. Allein das Gehäuse zu öffnen ist schwierig.“ Auch Kaffeevollautomaten sind schwer zu öffnen. Gelingt es den Elektrikern, den Panzer zu knacken, finden sie drinnen häufig Dreck, Kalk und Schimmel. Nur Thomas Eckl hat ein Händchen für die Geräte: „Die sind von der Mechanik her recht simpel. So hat jeder von uns sein Fachgebiet“, sagt er.

Robert Schillinger mit seinem Sohn Matteo und seiner Tochter Helena vor dem Verkaufsstand auf dem Kinder-Flohmarkt. Foto: Denise Kelm

Während die Elektriker und die Näherinnen drinnen im Pfarrzentrum auf Besucher warten, haben einige Kinder im Schatten des Gebäudes ihren Flohmarkt-Stand aufgebaut. Unter Aufsicht der Eltern verkaufen sie dort alte Bücher, Kuscheltiere und Spiele. Matteo (10) und Helena (12) sind die Kinder von Robert Schillinger, der bei den ehrenamtlichen Elektrikern ist. „Meine Schwester und ich verkaufen Spielzeug. Wir haben kleine Kuscheltiere und Bücher dabei“, sagt Matteo. „Wir geben das ab, wofür wir zu alt sind.“ Ein Buch haben sie bereits verkauft. „Die meisten wollen leider nur verkaufen und nichts selbst kaufen“, sagt Helena.

Linus verkauft einen seiner Dinos an eine Interessentin. Links im schwarzen Shirt steht Tanja Stuhler, rechts steht Linus' Vater, Florian Busse. Foto: Denise Kelm

Einige Stände weiter sitzen Linus (5) und sein Vater, Florian Busse. Vor sich hat Linus eine ganze Horde Dinosaurier-Spielfiguren aufgebaut – vom allseits bekannten Stegosaurus bis zum speziellen Troodon. Selbstverständlich kennt er alle komplizierten Namen. Aber seine Vorliebe für Dinosaurier lässt nach, weswegen er die Figuren verkauft: „Jetzt mag ich Pokémon! Ich schaue die Serie an. Pokémon mag ich, weil sie sich entwickeln können und besondere Kräfte haben“, sagt Linus. Seine Dinos verkauft er günstig für fünfzig Cent bis einen Euro. Dafür hat er neben sich eine Tüte mit Neuerwerbungen: „Den Schild habe ich gegen einen meiner Dinos getauscht“, sagt er stolz. Im Grunde wird so viel neues Spielzeug mit nach Hause genommen, wie altes verkauft wurde. „Aber das macht gar nichts“, findet Linus Vater und lacht. „So müssen wir kein neues Spielzeug kaufen. Und die Kinder haben Spaß daran.“