Kinderaktion "Igelhaus" zündet in Schwabmünchen den Bau-Turbo

Unter dem Motto „Igelhaus“ hat die Ortsgruppe Schwabmünchen im Bund Naturschutz ihre aktuelle Aktion für Kinder gestartet. Die Buben und Mädchen waren aufgefordert, ein Igel-Bild zu malen oder eine Igel-Skulptur zu basteln und dann ihr Kunstwerk beim Projekt Gebrauchtes & Co (Geco) abzugeben. Im Austausch erhielten sie einen Bausatz für ein Igelhaus. Erwachsene konnten für einen symbolischen Beitrag einen derartigen Bausatz erstehen.

100 weitere Bausätze sind bestellt

Der Zuspruch zu dieser Aktion war nach Angaben der Veranstalter überwältigend. „Wir wurden sprichwörtlich überrannt“, hieß es aus dem Bund Naturschutz. Lediglich den ersten 50 Kindern konnte direkt ein Igelhaus-Bausatz sowie eine Tüte mit Mehlwürmern als Snack für die zukünftigen Bewohner mitgegeben werden. Alle weiteren Kinder und Interessenten wurden auf einer Liste erfasst und auf den nächsten Geco-Termin am 4. Oktober vertröstet. Weitere 100 Bausätze sind bereits bestellt.

Für die Kinder bedeutet das: Noch ein wenig mit Mama und Papa schrauben und kleben und bald gibt es in Schwabmünchen und Umgebung viele Neubauten für Igel. Die Tiere können dann an einer geschützten und ruhigen Ecke im Garten überwintern. (Daniel Kobler)

