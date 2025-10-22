Kindergartensituation in Graben entspannt sich

In Graben gibt es keinen Mangel an Kindergarten- und Krippenplätzen. Der Pfiffikus Kindergarten bietet nach einem Anbau aktuell vier Gruppen an, während der Kindergarten in Lagerlechfeld zwei Gruppen hat. Beide Einrichtungen betreuen Kinder von zweieinhalb Jahren bis zum Schuleintritt. In Lagerlechfeld gibt es zudem eine Krippe. In allen Einrichtungen gibt derzeit keine Wartelisten.

Bürgermeister Andreas Scharf berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass in der Kinderkrippe in Lagerlechfeld nur 17 der 30 verfügbaren Plätze belegt sind. „Auch in den anderen Lechfeld-Gemeinden ist die Situation ähnlich. In unserer Gemeinde bieten wir Öffnungszeiten nur bis 15:30 Uhr an. Möglicherweise greifen Eltern deshalb auf Krippen in Arbeitsplatznähe zurück“, erklärte Scharf. Zudem sei ein Wandel in der Denkweise zu beobachten. Obwohl die Geburtenzahlen hoch sind, teilen sich Eltern die Betreuung in den ersten Jahren, wodurch die Nachfrage nach Krippenplätzen sinkt.

Erst vor zwei Jahren wurde der Kindergarten erweitert

Der Anbau und die Sanierung des Grabener Kindergartens, die 2023 abgeschlossen wurden, kosteten 2,4 Millionen Euro. Die Gemeinde erhielt Fördermittel in Höhe von 1,4 Millionen Euro und steuerte eine Million Euro aus eigenen Mitteln bei. Der letzte Teil der Fördersumme ging kürzlich bei der Gemeinde ein, berichtete Scharf. Aufgrund der aktuellen Nachfrage sieht die Gemeinde keinen Bedarf, eine weitere Kindergartengruppe zu schaffen.

LKW-Parkplätze im Gewerbegebiet

Auf der Sitzung waren auch neue LKW-Parkplätze auf dem Gelände der Firma Girr Logistik im Gewerbegebiet A30 ein Thema. Auf dem Firmengelände werden zehn Stellplätze entstehen, von denen seit Anfang des Monats die ersten fünf Parkplätze bereitstehen. Die Parkmöglichkeiten werden auf verschiedenen Kanälen, die von Logistikern und Fahrern genutzt werden, beworben und in Zusammenarbeit mit der Kravag Truck Parking angeboten.