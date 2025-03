Lothar Wiedemann: Der Krieg auf dem Lechfeld

„Zwischen Untermeitingen und Schwabmünchen war eine riesengroße Flakstellung. Sie haben aber nie geschossen. Sie durften nicht schießen, weil der Flugplatz sonst angegriffen worden wäre. Trotzdem wurde der Flugplatz dreimal bombardiert. Beim ersten Mal war Alarm waren wie immer neugierig, was passiert. Dann haben wir es gehört: Von hinten kamen die Flugzeuge. Über uns machten sie die Bombenklappen auf und die Bomben flogen. Die Bomben sind aber Richtung Flugplatz und Wasserturm in Lagerlechfeld geflogen. Weil es die Bomben verzogen hatte, stand der Wasserturm noch.“

„Beim dritten Angriff haben wir uns gewundert. Auf einmal war alles rot, ziegelrot. Die ganze Gegend. Alles war rot. Da haben sie den Flugplatz getroffen. Das war Anfang 1944. Da gab es das Südlager. Nach dem Südlager kam OB-4. Und zwischen OB-4 und dem Südlager, da waren Unterstände, wenn sie vom Flugplatz geflohen sind. Sie haben sich da versteckt oder untergestellt. Das haben sie getroffen. Bei dem Angriff gab es 36 Tote. Sie wurden dann in Untermeitingen am Friedhof beerdigt. Die Gräber wurden später aufgelassen. Scheinbar haben sie die überführt, ich weiß es nicht. Man ist ja nicht jeden Tag überall gewesen. Man hat es nur mitbekommen. Aber ich weiß, dass da 36 Tote waren. Und der Wasserturm war weg. Gegenüber Lagerlechfeld, bei der Kaserne, gibt es die Zivilbevölkerung. Die waren auch schwer getroffen.“

„Die Luftwaffe flog vom Lechfeld aus nach England. Als die Maschinen zurückkamen, haben wir gesehen, dass die arg zerschossen waren. Überall hingen die Fetzen runter. Sie mussten den Flugplatz anfliegen. Der damalige Kommandeur hat gesagt: Die Flieger sind nicht sauber und gut genug angeflogen, die müssen doch mal eine Platzrunde machen.“ In den Stauden sind sechs Maschinen abgestürzt. Später war die Trauerfeier am Bahnhof im Lagerlechfeld. Mit Ehrenkompanie und Salutschießen. Ich war auch dort, die Bevölkerung war zugelassen. Die Toten wurden in den Zug verladen. Mit dem ganzen Trara wurden sie verabschiedet. Ich weiß nicht, wo die überall her waren. Aber so bekannt war das gar nicht. Am Anfang des Krieges, wenn die ersten Gefallenen kamen oder bekannt wurden, musste man als Kind bei der Trauerfeier ein Gedicht sagen. Das war ganz normal. Da hat sich niemand aufgeregt, so wie heute.“

„Gegen Kriegsende kamen die Tiefflieger. Den ganzen Tag. Unterbrochen. Sie waren überall. Am 28. April abends sind die Truppen einmarschiert. Aber in der Früh um neun sind zwei Düsenjäger von Lechfeld aus gestartet. Ich hab’ sie gesehen, wie sie hochgekommen sind. Aber da war ein Tiefflieger und hat sie abgeschossen. Die zwei Maschinen lagen beim Lech am Försterhaus, links von der Straße im Gebüsch. Die kamen nicht weit, die kamen nur hoch.“

„Die Geschützstellungen waren nach dem Krieg noch da. Da hat er (ein Bekannter) gefragt: ,Warst du schon mal drin in der Geschützstellung?‘ Ja, früher schon, aber jetzt nicht. Dann sind wir dorthin. Die Munition, haben wir gesagt, ja, die Munition muss man entladen. Da sind wir hergegangen, haben die Granaten, die waren ja so lang.“

Lothar Wiedmann zeigt etwa 30 Zentimeter. Er demonstriert mit seinen Händen, wie er den Stab der Granate in ein Loch einführt und dann von oben nach unten bewegt.

„Runter, rauf, rum und num, haben die Spitze, den Zünder, herausgenommen. Dann kam hinten das Pulver raus. Das Pulver haben wir draußen in ein Deckungsloch reingefüllt. Wir haben im Takt die Flak-Munition entladen. Wer zuerst mehr entlädt. Das ging eine Zeit lang gut. Dann bin ich eines Tages nicht mitgegangen. Er ging allein hin und hat den Zünder fallen lassen. Das hat ihm den Arm weggerissen. Er ist von der Stellung bis nach Klosterlechfeld gelaufen und als er in Klosterlechfeld war, war er tot. Verblutet. Ja, das war eigentlich das Schlimmste, was passieren konnte.

Aber hinterher haben wir das Loch voll mit Pulver gehabt, einen Meter tief. „Was machen wir jetzt?“ - „Ach, das zünden wir an.“ In der Granate war hinten immer ein kleines Pulversäckchen drin. Das haben wir draufgelegt, dann haben wir eine Zündschnur gelegt, angezündet - das war eine Feuersäule. Das hat man überall gesehen. Da sind die Amerikaner gekommen, haben gemeint, der Werwolf (die Nazi-Widerstandsbewegung) ist wieder da. Sie haben die Leute gesucht, die das gemacht haben. Wir haben aber von nichts gewusst.“