Eltern zeigen Verständnis für geschlossene Kindertagesstätte

Durch einen großflächigen Wasserschaden ist, wie berichtet, die evangelische Kindertagesstätte in der Bobinger Wertachstraße derzeit unbenutzbar. Erste Schätzungen sagen, dass der Betrieb dort frühestens im kommenden Januar wieder aufgenommen werden kann.

Bobinger Eltern reagieren trotz Problemen verständnisvoll

„Natürlich ist die Stimmung bei den Eltern durchwachsen. Da die Schließung von jetzt auf gleich erfolgte, blieb wenig Zeit, um sich darauf einzustellen“, sagte Carina Lauterbach. Sie ist die Vorsitzende des Elternbeirats der Kita. Letztlich müsse man aber Verständnis haben, schließlich habe niemand absichtlich diesen Wasserschaden verursacht. Da mittlerweile Schimmelbildung eingesetzt hätte, gehe es um die Gesundheit der Kinder. „Nach drei Wochen Ferien haben viele Eltern jetzt ein Problem.“ Diese hätten sich bei der Kinderbetreuung auf die Ferien eingestellt. Jetzt müsse umgeplant werden. Sie persönlich habe Glück.

„Die Oma wohnt in der Nähe und unterstützt mich sowieso bei der Kinderbetreuung.“ Gleichzeitig sei sie selbständig und zeitlich flexibel. „Ich kann Kundentermine auch einmal verschieben, wenn es zeitlich eng wird“. Andere Eltern würde sich die Kinderbetreuung teilen. Auch würden diejenigen, die die Möglichkeit dazu haben, verstärkt ins Homeoffice zurückkehren. „Nachdem viele Eltern am Montagmorgen beim Abgeben der Kinder von dem Wasserschaden erfahren hatten, kam am Abend die Nachricht, dass die Kita schließen muss, natürlich überraschend“, sagte Lauterbach.

Sie lobt aber die Kita-Leitung und die Stadt Bobingen, die schnell reagiert und Ersatzräume gefunden hätten. Auch Kita-Leiterin Claudia Lautenbacher bestätigte, dass die Elternschaft sehr verständnisvoll reagiert hätte. Bei einer Informationsveranstaltung hatte die Stadträtin und Kita-Leiterin den betroffenen Eltern die Sachlage erklärt und die getroffenen Maßnahmen erläutert: „Natürlich war niemand begeistert, aber einige Eltern haben sogar spontan Hilfe angeboten“, so die Kita-Leiterin. Am härtesten treffe die Schließung Eltern der neu angemeldeten Krippenkinder. Das sind Kinder im Alter von ein bis drei Jahren. Für sie gibt es aktuell keinen Platz. Daher habe man die Eltern gebeten, ihre Lage kurz schriftlich zu schildern. So könne eine „Notfall-Liste“ angefertigt werden. Damit wolle man je nach Dringlichkeit versuchen, die Kinder in anderen Krippen, zum Beispiel in Nachbarkommunen oder bei Tagesmüttern, unterzubringen.

So schön sah es in der Kita beim Einzug aus. Jetzt muss ein großer Teil des Inventars entsorgt werden. Foto: Elmar Knöchel

Kita zieht in die Alte Mädchenschule in Bobingen

Die Stadt Bobingen stellt Räume in der Alten Mädchenschule zur Verfügung. Allerdings bedarf es, wie bereits berichtet, einiger Vorbereitungen. Zunächst muss die Mittagsbetreuung der Laurentiusschule, die die Räume ab diesem Schuljahr nutzen sollte, wieder ausziehen. Danach müssten noch einige Maßnahmen durchgeführt werden, erläutert der Bürgermeister Klaus Förster: „Dazu gehören unter anderem der Einbau von Fingerklemmschutzvorrichtungen, gesicherte Fenstergriffe und Steckdosensicherungen. Größere, kostenintensive Baumaßnahmen sind glücklicherweise nicht erforderlich. Die anfallenden Kosten werden überschaubar sein, können jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret beziffert werden.“ Einen verbindlichen Termin für die Aufnahme der Kinderbetreuung in der Alten Mädchenschule gebe es allerdings noch nicht. Man gehe derzeit von Mitte bis Ende September aus.

Die entstehenden Kosten würden in die Schadensregulierung einbezogen, so der Bürgermeister. Auch die Frage, wann die Kita wieder in ihre eigenen Räume zurückkehren könne, sei derzeit schwer zu beantworten: „Das hängt von den anstehenden Untersuchungen des Sachverständigen ab. Auf Basis dieser Ergebnisse wird dann der konkrete Umfang der Sanierungsarbeiten festgelegt. Zum Beispiel, ob die bestehende Estrichkonstruktion getrocknet und desinfiziert werden kann oder ob diese möglicherweise zurückgebaut werden muss.“ Allerdings zeigte sich Förster optimistisch, dass die Kita im Januar wieder eröffnen könne, da die beteiligten Firmen und Partner bisher vorbildlich zusammengearbeitet hätten. Nach dem Auszug der Kita werde dann die Alte Mädchenschule wieder der Mittagsbetreuung der Laurentiusschule zur Verfügung stehen. Dabei seien die Um- und Einbauten, die für die Nutzung der Räume als Kita erforderlich waren, nicht störend und müssten daher auch nicht wieder entfernt werden, so der Bobinger Bürgermeister.

Kita-Leitung ist derzeit nur per e-Mail zu erreichen

Da es momentan keine Möglichkeit gebe, in den Räumen der Kita ein Büro zu besetzen - von den Fachfirmen wird empfohlen, das schimmelbelastete Gebäude nur mit einer FFP2-Maske zu betreten - ist die Kita nur per E-Mail zu erreichen (kita@bobingen-evangelisch.de). Momentan sei das Personal damit beschäftigt, die Entsorgung von Spielmaterialien und ähnlichen Dingen zu dokumentieren. Gleichzeitig müsse ermittelt werden, was an Materiale in der Alten Mädchenschule schon vorhanden sei und was neu beschafft werden müsse. Auch hierbei hätten betroffene Eltern bereits Hilfe angeboten, sagt Claudia Lautenbacher.

Im Moment ist die Kita nur per E-Mail zu erreichen. Foto: Elmar Knöchel