Außergewöhnliche Klänge in der Christuskirche

Mindestens ein ganz außerordentliches und spezielles Konzert bietet die Buchhandlung Schwabmünchen jedes Halbjahr an. Am Donnerstag, 3. Juli, kommt die Gruppe „Met in Munich“ mit einem musikalischen Brückenschlag zwischen europäischer Klassik und orientalischer Musik in die Christuskirche Schwabmünchen. Beginn ist um 20 Uhr.

Musikalische Mischung kommt sofort beim Publikum an

Im Sommer 2021 trafen sich in München die polnische Cellistin Anna Rehker, der syrische Oud-Virtuose Abathar Kmash und mit Stefan Noelle einer der kreativsten Schlagzeuger der dortigen Szene. Sie spielten unter freiem Himmel, alle steuerten etwas aus ihren unterschiedlichen musikalischen Hintergrund bei. Die Mischung zündete sofort. 2023 stieß der junge Kontrabassist Max Fraas zum Ensemble.

Musikalische Brücken zwischen Europa und dem Orient

Die Mitglieder der gesamten Spezialgruppe sind alle studierte Musiker. „Met in Munich“ zeigt mit viel Spaß beim Musizieren, wie man einander im kulturellen Austausch mit Neugier und Respekt begegnen kann, menschliche Verbindungen entstehen und Integration gelebt wird. Das Quartett baut musikalische Brücken zwischen europäischer Klassik und orientalischer Musik. Türkische Longas treffen auf das innige „Leise flehen meine Lieder“ von Franz Schubert, es begleitet Mozart beim Spaziergang über einen Basar oder wird Zeuge, wie Antonio Vivaldi eine neue Tonleiter entdeckt.

Vorverkauf Tickets gibt es in der Buchhandlung Schmid und im Internet (pretix.eu).