Holz und Keramik spiegeln seinen Lebensweg

Seinen eigenen künstlerischen Werdegang hat der Bobinger Klaus Philipp als Grundlage für seine aktuelle Ausstellung im Foyer der Wertachklinik Bobingen genommen. „Der Weg ist das Ziel“ zeigt seine Anfänge in der Keramik ebenso wie seine späteren Arbeiten mit Keramik in Verbindung mit Holz oder Metall. „Ich habe mich in der Kunst stets weiterentwickelt“, sagt Klaus Philipp und berichtet von seinen Anfängen mit Töpferkursen an der Volkshochschule. Er arbeitete bis heute ausschließlich mit Aufbau- und Plattenkeramik, ganz ohne Töpferscheibe. Irgendwann habe die damalige Kursleiterin gesagt, dass sie ihm nichts mehr beibringen könne. Eine Gemeinschaftsausstellung inspirierte ihn schließlich dazu, sich zusätzlich zur Keramik neuen Materialien zuzuwenden.

Holz ist für ihn lebendig und vielseitig

„Das war eine neue, spannende Herausforderung in meinem Künstlerdasein mit unbegrenzten Möglichkeiten“, erinnert sich Philipp. Dieser Herausforderung ist er bei heute treu geblieben, arbeitet dabei aber überwiegend mit dem Werkstoff Holz, das in seiner Bearbeitung einfacher zu handhaben sei als der Ton. „Einmal gebrannt, ist die Form fixiert“, sagt Philipp. Am Holz fasziniert ihn zudem seine Lebendigkeit und Vielseitigkeit. Besonderheiten in der Form oder Maserung des Werkstoffs werden in den Arbeiten des Künstlers stets betont und herausgearbeitet, das Holz damit zum Leben erweckt.

Die Eigenart des Holzes beibehalten

Wohl fühlt sich Klaus Philipp dabei mehr in abstrakten Arbeiten. Seine Welt ist das moderne Design mit teilweise exzentrischen, extravaganten Formen. Dabei versucht er immer, die Art des Holzes, die ursprüngliche Form des Werkstückes oder den Wuchs des Baumes beizubehalten und in das künftige Kunstwerk einfließen zu lassen. Über 100 verschiedene Holzarten hat er schon verarbeitet. Befreundete Holzhändler oder Bekannte, die im Garten alte Bäume stehen haben, kommen auf ihn zu und bieten ihm ihre Besonderheiten zur künstlerischen Verarbeitung an. „Mittlerweile suche ich mir aber nur noch besondere Stücke aus, mein Lager ist schon ziemlich umfangreich“, sagt der Künstler. Kombinationen zum Holz finden sich in Metall, Steinen, Edelsteinen, Glas oder Ammoniten.

Bei Kunstausstellungen im Kunstverein Bobingen und in der Umgebung ist Klaus Philipp gerne gesehen, sind doch seine überwiegend als Standobjekte konzipierten Arbeiten stets eine Bereicherung. Für die Ausstellung in der Wertachklinik hat er sich aus Sicherheitsgründen auf Hängeobjekte beschränkt und zeigt damit eine ganz eigene Seite seiner Werke. Schon am ersten Tag waren die Besucher begeistert, blieben stehen, um das eine oder andere Kunstwerk näher in Augenschein zu nehmen oder die Anordnung und Maserung der Holzstücke zu betrachten.