Ausbau der Kreisstraße A30: In diesem Jahr soll er beendet sein

Der Zubringer der Kreisstraße A30 bei den Logistikzentren ist noch immer wegen Ausbauarbeiten gesperrt. Wie lange der zweite Bauabschnitt noch dauert.

Für manche scheint es eine endlose Geschichte zu sein: Die Bauarbeiten an der B17-Anschlussstelle Kleinaitingen und der Kreisstraße A30 zwischen dem Kreisverkehr an der Biogasanlage und dem Kreisel zwischen Graben und Kleinaitingen. Seit nunmehr 19 Monaten müssen Autofahrer und Anwohner an den Umleitungsstrecken mit Einschränkungen leben. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten zum Baufortschritt.

"Für die Vollsperrung der Kreisstraße A30 von Kreisverkehr B17/Aldi/ Amazon bis Kreisverkehr A30/A22/A16 wurde die voraussichtliche Fertigstellung auf den 23. Dezember datiert", berichtet Theresa Bitsch, stellvertretende Pressesprecherin des Landratsamts Augsburg. Da der derzeitige Baufortschritt dem Zeitplan jedoch etwas voraus sei, könne die Sperrung voraussichtlich früher aufgehoben werden. "Wann genau dies sein wird, können wir noch nicht sagen."

Ausbau Kreisstraße A30: Rund 15 Millionen Euro teures Projekt

Bis zur Fertigstellung werde die A30 in diesem Bereich verbreitert sowie ein Radweg angelegt und eine Untertunnelung im Bereich der Via Claudia vorgenommen. Es ist der zweite Bauabschnitt des Projekts, das nach den Schätzungen rund 15 Millionen Euro kosten wird In einem ersten Abschnitt wurde die Brücke über die B17 saniert und konnte im Mai dieses Jahres in Betrieb genommen werden. Seither können Lastwagen die Logistikzentren wieder von der Bundesstraße bis zum Gewerbepark Graben und damit bis zu den Logistikfirmen fahren und von dort aus auch wieder auf die B17 auffahren.

Autofahrer, die von der B17-Ausfahrt bei Kleinaitingen in die umliegenden Gemeinden fahren möchten, müssen weiterhin eine Umleitung in Kauf nehmen. Graben mit dem Ortsteil Lagerlechfeld kann über die Landsberger Straße parallel zum Fliegerhorst erreicht werden. Die Nutzung der A30 Richtung Schwabmünchen ist nicht möglich. Ebenso gilt dies für die Erreichbarkeit des Gewerbegebietes in umgekehrter Richtung ab dem Kreisverkehr vor Kleinaitingen. Auch für Radfahrer ist eine Durchfahrt nicht möglich. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert.

Ganz in der Nähe wurde vor einigen Tagen eine weitere Baustelle in Betrieb genommen: Die Sanierung der Lärmschutzwände bei der B17-Ausfahrt Lagerlechfeld von Richtung Augsburg kommend. Es gab kurzzeitig Einschränkungen auf der Bundesstraße. Dort wird die Lärmschutzwand saniert. Die eigentlichen Arbeiten werden später von der Zufahrtsstraße zum Bahnhof vorgenommen. (mit bol)

