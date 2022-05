B17: Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall vor der Polizei

Erst fuhr der 30 Jahre alte Mann auf der B17 bei Kleinaitingen zehn Warnbaken um und flüchtete dann vor der Polizei. Wie sie dem Autofahrer trotzdem auf die Schliche kamen.

Ein Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen gegen 6.20 Uhr auf der B17 Höhe Kleinaitingen (Richtung Landsberg) zehn Warnbaken einer Baustellenabsicherung umgefahren. Der Mann flüchtete mit seinem Wagen, verlor allerdings ein Kennzeichen, das die Polizei am Unfallort fand. Dadurch konnte der Fahrer rasch ermittelt werden. Als die Polizei kurz darauf zur Adresse fuhr, beobachteten die Beamten, wie der 30 Jahre alte Mann gerade seinen Wagen mit dem fehlenden Kennzeichen in der Tiefgarage seiner Wohnung parken wollte.

Warum er den Unfallort verlassen hatte, wurde den Beamten schnell klar: Der Fahrer sei erheblich alkoholisiert gewesen und musste zur Blutabnahme, berichtet die Polizei. Gegen ihn wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (AZ)