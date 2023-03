B17: Brücken-Baustelle soll in einigen Wochen beendet sein

Autofahrer können aufatmen: Ende März sollen die Bauarbeiten an der Brücke über die B17 abgeschlossen sein.

Die Brückenbaustelle über die B 17 soll bis Ende März fertig werden. Ein verbindlicher Termin über die Aufhebung der Umleitung durch Kleinaitingen sei noch nicht mitgeteilt worden, sagte Bürgermeister Rupert Fiehl während der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Seit Februar 2022 wurde an der Kreisstraße A30 bei Graben und der B17-Anschlussstelle Kleinaitingen gebaut. Grund war zum einen die Sanierung der Kreisstraße. In dem betroffenen Bereich hatten sich durch den überdurchschnittlich hohen Anteil an Schwerverkehr Spurrinnen gebildet. In dem Zuge wurde die Straße auf acht Meter verbreitert und um einen Geh- und Radweg ergänzt, wodurch eine Lücke im Radwegenetz geschlossen wird. Auch die Brücke über die B17 wurde saniert und gleichzeitig eine Brücke für Radfahrer und Fußgänger ergänzt. Der umgeleitete Verkehr bedeutete für Kleinaitingen und Graben eine Mehrbelastung.

Feuerwehr benötigt 40 neue Schläuche

Ein großes Thema der jüngsten Gemeinderatssitzung war die Feuerwehr. Sie muss so ausgerüstet werden, dass sie ihre Aufgaben erfüllen kann. Das war die einhellige Meinung im Gemeinderat von Kleinaitingen und deshalb wurde die vorgelegte Bedarfsliste ohne Abstriche anerkannt. „Die Feuerwehrkommandanten haben nur das aufgeschrieben, was erneuert oder ersetzt werden muss“, sagte Bürgermeister Rupert Fiehl. Insgesamt fallen knapp 20.000 Euro für den Gemeindehaushalt an. Die größten Posten sind 8200 Euro für 40 Druckschläuche, 3600 Euro für zwei Pressluftatmer, 2000 Euro für sieben Schutzmasken und 1500 Euro für ein spezielles Feuerwehr-Tablet.

Dem Bauantrag auf Umbau und Erweiterung einer bestehenden Doppelhaushälfte in der Zugspitzstraße wurde einstimmig das gemeindliche Einvernehmen verweigert. Die Summe der beantragten Befreiungen vom geltenden Bebauungsplan war dem Gremium zu viel. Insbesondere die Aufstockung auf zwei Vollgeschosse und der Anbau eines Erkers und einer im Gebäude integrierten Garage mit Flachdach würden zu drei verschiedenen Dachformen und zur Überschreitung der Baugrenze führen. Die Nordansicht passe nicht zu den im Bebauungsplan festgelegten Haustypen, stellte auch Christoph Hampp von der Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen fest. Keine Einwände gab es gegen die Erweiterung der Kiesabbaufläche nördlich der Rudolf-Diesel-Straße nahe der Gemeindegrenze zu Oberottmarshausen.

Im Jahr 2022 sind rund 5700 Euro an Spenden für gemeinnützige Zwecke eingegangen. Etwas mehr als 3000 Euro wurden für die Unterbringung und Betreuung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und rund 2700 Euro für den Kindergarten St. Martin gespendet. Der Gemeinderat stimmte der endgültigen Annahme dieser Beträge zu.

Chaos an der Bushaltestelle?

Gemeinderat Dieter Heiß regte an, dass die Hecke bei der Kiesgrube zurückgeschnitten werden soll und Stefanie Kistler-Magel (beide CSU/UL) beklagte chaotische Zustände an der Bushaltestelle in der Hauptstraße. Bürgermeister Fiehl will Verbindung mit dem Elternbeirat der Kleinaitinger Schulkinder aufnehmen, ob eventuell eine Aufsichtsperson gestellt werden kann.