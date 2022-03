B17: Kleinbusfahrer zu schnell und viel zu lang unterwegs

Die Polizei hat einen Kleinbusfahrer erwischt, der viel zu schnell und viel zu lang unterwegs war.

Die Polizei hat einen Kleinbusfahrer erwischt, der viel zu schnell und viel zu lang unterwegs war. Das sieben Tonnen schwere Gespann bestehend aus Kleinbus mit Anhänger wurde am Dienstagvormittag nach einer Überholaktion mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B17 Höhe Kleinaitingen aufgehalten.

Busfahrer fährt 115 Stunden ohne Pause

Ein Polizeibeamter stellte fest, dass der 30-jährige Fahrer in den vergangenen 29 Tagen einmal zusammenhängend nahezu 110 und einmal 115 Stunden ohne Pause durchgefahren war. Er beförderte osteuropäische Arbeitskräfte nach Deutschland, Belgien und Holland. Auf dem Rückweg transportierte er in der Regel hier erworbene Autos nach Rumänien. Da der Fahrer, der gleichzeitig der Halter und Firmeninhaber ist, zusätzlich zu den Lenkzeit- und Geschwindigkeitsverstößen auch keine Lizenzen für den Transport der Fahrzeuge vorzeigen konnte, wurde eine Gesamtgeldbuße von rund 4500 Euro verhängt. Nachdem der Fahrer die Summe nicht beibringen konnte, hinterlegte er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro. Ihm wurde anschließend die Weiterfahrt zur nächsten Übernachtungsmöglichkeit gestattet. (AZ)