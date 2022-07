Bagger überrollt in Kleinaitingen Beine eines Bauarbeiters

In Kleinaitingen hat sich auf einer Baustelle ein schwerer Unfall ereignet. Ein 53-Jähriger wurde von einem Bagger überrollt. Wie es zu dem tragischen Unfall kam.

Ein schwerer Betriebsunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf einer Baustelle in der Herbststraße in Kleinaitingen ereignet. Ein 53 Jahre alter Arbeiter war mit dem Zuschütten eines Grabens beschäftigt, als er plötzlich ohne Fremdeinwirkung stolperte und hinter einen tonnenschweren Bagger fiel, der soeben rückwärts fuhr.

Der 40-jährige Baggerfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und überrollte den 53-Jährigen im Bereich der Beine. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht, berichtet die Polizei. (AZ)