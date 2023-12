Bei der Nahwärme in Kleinaitingen ist eine Teillösung in Sicht  

Plus Warum die Konzession nur für das bereits begonnene Gebiet ausgeschrieben wird, und was die ganze Gemeinde weiter plant.

In der viel diskutierten Frage der Nahwärmeversorgung für ein Teilgebiet des Dorfes durch die Firma Nahwärme Kleinaitingen wurde in der Gemeinderatssitzung nach ausgiebiger Diskussion ein Beschluss gefasst, der den Stillstand beenden soll.

Wie berichtet, haben Gemeinderat Stefan Büschl und seine Schwester Theresia mit der gegründeten Firma ein Konzept zur Wärmeversorgung über ein Biogas-Blockheizkraftwerk entwickelt und Verträge mit Interessenten geschlossen. Im Zuge der Sanierung der Friedenstraße wurde dem Unternehmen gestattet, nur dort bereits Leerrohre für diese Wärmeleitung auf einer Länge von rund 300 Meter zu verlegen. Zu einem Wegenutzungsvertrag mit der Gemeinde kam es aber bisher nicht. Die Firma Nahwärme Kleinaitingen kann nicht das gesamte Gemeindegebiet versorgen, aber die Gemeinde ist zur Entwicklung eines Wärmekonzepts für das ganze Dorf verpflichtet.