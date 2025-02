Betriebsunfall in Kleinaitingen: Säure tritt aus

Aus einer Batterie, die zum Laden aufgestellt war, trat am Montagmorgen Säure aus. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Elektrostapler die Batterie gegen 5.55 Uhr in einem Lagerhaus am Gutshof angefahren.

Die alarmierten Helfer der Feuerwehren aus Kleinaitingen und Schwabmünchen konnten die Säure abbinden. Der Lagerboden aus Beton wurde durch die ausgelaufene Säure beschädigt. Laut Polizei bestand keine Gefährdung der Umwelt oder der Mitarbeiter in dem Lagerhaus. Die betroffene Firma muss sich nun um die Entsorgung der defekten Batterie kümmern. (AZ)