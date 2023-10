Kleinaitingen

Braucht es in der Ulrichstraße eine Geschwindigkeitskontrolle?

In der Ulrichstraße in Kleinaitingen sind jetzt 30 Stundenkilometer angesagt.

Plus Ein Anwohner hatte in Kleinaitingen auf eigene Faust den Verkehr in der Straße ausgebremst. Jetzt gibt es eine allgemeine Lösung. Doch damit sind nicht alle zufrieden.

Wie angekündigt beruhigt sich die Verkehrslage in der Ulrichstraße in Kleinaitingen. Es gilt jetzt eine Tempobeschränkung auf 30 Stundenkilometer und ein Halteverbot, damit die abgestellten Anhänger kein Hindernis mehr bereiten.

Anwohner Helmut Liepert hat daraufhin seine zum Zweck der Tempominderung abgestellten Anhänger entfernt. Liepert räumt auf Nachfrage ein, dass sich einige Autofahrer tatsächlich an Tempo 30 halten, die meisten würden dies aber als Mindestgeschwindigkeit betrachten und es werde überwiegend nicht langsamer gefahren als vor dem Abstellen seiner Anhänger. Er bedauert, dass es bisher keine Geschwindigkeitskontrollen gibt. Liepert vermisst auch die vom Bürgermeister versprochenen Geschwindigkeitsanzeiger und hält die angebrachten 30-Stundenkilometer-Schilder für unvollständig. Er fordert: „Es ist zwingend notwendig, beidseitig Radarkontrollen durch sogenannte Starenkästen fest zu installieren.“

