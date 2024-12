Bundeswehr will Schulprofil in Kleinaitingen entwickeln

Vor zehn Jahren gründete der damalige Bürgermeister der Gemeinde Kleinaitingen, Franz Schäfer, mit der Fachschule der Bundeswehr für Informationstechnik in der Ulrichkaserne eine Patenschaft. Die besondere Verbundenheit mit ihrer Patengemeinde demonstrierte die Fachschule anlässlich des zehnjährigen Bestehens mit einem feierlichen Appell auf dem Rathausplatz von Kleinaitingen.

Der Leiter der Fachschule, Oberstleutnant Oliver Geermann, erwähnte in seiner Ansprache die in einigen Jahren anstehenden Infrastrukturmaßnahmen: Vor allem wegen der Weiterentwicklung des Schulprofils werden neue und zusätzliche Fachunterrichtsräume und Labore für Künstliche Intelligenz, Netzwerk- und Cybersicherheit, Kommunikationstechnik, 3D-Druck, CAD/CAE und Wehrtechnik benötigt sowie ein Präsentationsraum und ein Lernatelier.

Die Ziele der Patenschaft damals wie heute seien unter anderem, das Verständnis der Bürger für die Bundeswehr als Instrument einer wehrhaften Demokratie zur Friedenssicherung zu fördern und die Öffentlichkeitsarbeit in Verteidigungsfragen durch das lebendige Beispiel der Truppe voranzutreiben. „Diese Ziele sind heute immer noch der Kern unserer Patenschaft.“, sagte der Leiter der Fachschule. „Einige Soldaten und Angehörige der Fachschule wohnen im Dorf, die Fachschüler nutzen die lokalen Angebote. Die Fachschule organisiert jeweils Anfang Dezember für Familien der Gemeinde eine Waldweihnacht rund um die Ulrichkaserne.“

Geermann betonte, dass nur eine starke Bundeswehr einen potenziellen Gegner davon Abstand nehmen lasse zu intervenieren - ein schwacher Verteidiger hingegen animiere einen potenziellen Gegner. Die Bundeswehr brauche, gerade in Zeiten von Wandel und Reform, in Zeiten von Unwägbarkeit und der Fokussierung auf Landes- und Bündnisverteidigung leistungsbereite und leistungsfähige Offiziere.

Verteidigung von Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, Gleichheit und Demokratie

Brigadegeneral Rainer Simon sprach die sich rasant verändernde Weltlage an. Durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine sei eine neue Sicherheitsordnung in Europa erforderlich: „Wir alle müssen mehr für Frieden in Freiheit, für Verteidigung, Sicherheit und die Herrschaft des Rechts tun. Deutschland und Europa haben in dieser neuen Welt so viel zu verlieren, was wir erst dann wirklich feststellen, wenn es durch irrationales und aggressives Verhalten infrage gestellt wird: Menschenwürde, Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität und Demokratie, einfach unsere gesamten Wertvorstellungen. Sie sind es wert, verteidigt zu werden.“ Daher seien und bleiben Friedenssicherung und Kriegsverhinderung wichtige Zielbestimmungen des Auftrages der Bundeswehr, die mit ihrer Bindung an unser Grundgesetz in besonderer Weise für unsere Werteordnung einstehe und die an den Zielen des Völkerrechts ausgerichtet sei.

Wertefundament und gute Nachbarschaft

Kleinaitingens Bürgermeister Rupert Fiehl sagte: „Unsere Gesellschaft tut gut daran, sich immer wieder über die Grundlagen ihrer gemeinsamen Werte zu vergewissern.“ Er betonte, dass Altbürgermeister Franz Schäfer sich vor zehn Jahren der Aufgabe gestellt habe, die Bundeswehr der Bevölkerung nahezubringen. Dennoch sei es zwar für die Bürger und Gemeinden auf dem Lechfeld nie anders gewesen, als in guter Nachbarschaft zu wohnen. „Jedoch kann man in einträchtiger Nachbarschaft leben, auch ohne sich zu kennen. Und das war mitunter der Ansporn, weshalb damals eine Patenschaft zwischen der Fachschule für Informationstechnik und der Gemeinde besiegelt wurde. Und dass der Beförderungsappell heute hier am Rathausplatz stattfindet, ist daher auch kein zufälliges Ereignis, sondern Ausdruck von Nähe und Verbundenheit zu unseren Streitkräften“, sagte Bürgermeister Fiehl.

Fachschüler zu Offizieranwärtern ernannt

Nach der Beförderung gratulierte Erster Bürgermeister Fiehl den angetretenen 81 neuen Offiziersanwärtern auch im Namen des Gemeinderates sowie aller Bürger der Patengemeinde Kleinaitingen. Mit der Ernennung zum Offizieranwärter beginnt eine dreijährige Ausbildungszeit für die künftigen Offiziere, die nach Abschluss ihrer Ausbildung zu staatlich geprüften Elektrotechnikern oder Informatiktechnikern noch eine zusätzliche Sprachenausbildung erhalten. Nach der erfolgreichen Teilnahme am Offizierslehrgang endet die Offiziersausbildung mit der Beförderung zum ersten Offiziersdienstgrad: Leutnant oder Leutnant zur See.