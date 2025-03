Jugendliche wünschen sich eine Freilufthalle

Vor einem Jahr hat die mobile Jugendarbeit in der Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen mit Wehringen begonnen. Nun fand die erste Jungbürgerversammlung für die Orte Kleinaitingen und Oberottmarshausen in der Kleinaitinger Lechfeldhalle statt. 25 Jugendliche zwischen elf und 18 Jahren setzten sich mit Melanie Zacher, Angie Klingler und Tim Novak vom Kreisjugendring, sowie Hannah Rindle, die im Landratsamt für die kommunale Jugendarbeit zuständig ist, an vier Tischen zusammen. In diesen Workshops wurde erarbeitet, was sich die Jugend von ihren Gemeinden erwartet und was ihnen fehlt.

