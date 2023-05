Kleinaitingen

Erdölbohrung auf dem Lechfeld: Spezialisten haben die anvisierte Tiefe erreicht

Plus Es hat funktioniert: Der Bohrmeißel hat südlich von Kleinaitingen eine Tiefe von rund 1330 Metern erreicht. Jetzt geht es um eine wichtige Frage.

Angekommen: Die österreichische Spezialfirma, die seit einer Woche auf dem Lechfeld nach Öl bohrt, hat eine Tiefe von rund 1330 Metern erreicht. Dort soll das Erdöl in den Poren des Aitinger Sandsteins lagern. Ob die Menge für eine erfolgreiche Förderung reicht, ist noch unklar. Trotzdem gibt es bereits eine positive Nachricht.

Derzeit finden in Kleinaitingen Bohrlochmessungen statt

"Die Tiefenstrukturen, die wir in der Zieltiefe angetroffen haben, sind wie erwartet, was positiv zu bewerten ist", teilt Betreiber Oneo mit. Aktuell finden Bohrlochmessungen statt. Die Bohrung brachte für die Spezialisten, die seit etwa zwei Wochen rund um die Uhr im Süden von Kleinaitingen arbeiten, eine Herausforderung: Denn ab einer bestimmten Tiefe wurde in einem Winkel von rund 40 Grad schräg gebohrt. Das ist auch der Grund, warum die Bohrlochlänge insgesamt rund 1660 beträgt, um in eine Tiefe von 1325 Meter vorzustoßen. Der Bohrpfad ist im Vergleich zur nur einige Meter entfernten Bohrung leicht in Richtung Nord-Ost abgelenkt.

