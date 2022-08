Fahrer beschädigt Gartenzaun und begeht Unfallflucht

In Kleinaitingen hat am Mittwochvormittag ein Unbekannter mit seinem Auto einen Gartenzaun gestreift und ist anschließend davongefahren. Die Polizei bittet um Hinweise zum Vorfall.

Am Mittwoch wurde in Kleinaitingen in der Frühlingstraße, Ecke Gartenstraße, ein Gartenzaun beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte – vermutlich beim Abbiegen – dort einen Zaunpfeiler, sodass dieser an der Verankerung brach. Der Schaden an dem Zaun beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Vorfall hat sich in der Zeit zwischen sechs Uhr morgens und zwölf Uhr mittags ereignet. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen sucht nun nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08232/9606-0. (AZ)