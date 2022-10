Kleinaitingen

Für Kinder wird es in der Kleinaitinger Ostendstraße oft gefährlich

Plus Die Anwohner in Kleinaitingen klagen darüber, dass in der Ostendstraße viel zu schnell gefahren wird. Jetzt will die Gemeinde etwas dagegen tun.

Die Verkehrsbelastung der Ortsdurchfahrt und der Ulrichstraße im Zuge der Umleitung zur B17 war schon öfters Thema im Kleinaitinger Gemeinderat. Nun beschäftigte ein dringender Hilferuf von Anwohnern der Ostendstraße das Gremium. Eine Mutter schilderte, dass ihr zweijähriges Kind beinahe überfahren worden wäre, als es mit dem Roller die Straße überqueren wollte.

