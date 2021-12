Kleinaitingen

vor 16 Min.

Gefahr für Fußgänger: Kleinaitinger wollen weniger Verkehr im Ort

Anwohner in Kleinaitingen stören sich an zu viel Verkehr.

Plus Bei Bürgerversammlung in Kleinaitingen geht es nicht nur um eine Ampel und eine mögliche Umgehung. Auch das Thema Sporthalle kommt wieder auf den Tisch.

Von Hieronymus Schneider

Bei der Bürgerversammlung in Kleinaitingen für die Jahre 2020 und 2021 kamen auch einige Probleme zur Sprache, die auch im Gemeinderat zu Diskussionen geführt hatten. An erster Stelle steht die für viele Anwohner unerträgliche Verkehrsbelastung in der Hauptstraße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen