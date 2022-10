Glasfaser und Nahwärme kommen nach Kleinaitingen

Plus Bei der Kleinaitinger Bürgerversammlung herrscht Erleichterung, dass die Gemeinde nun doch Glasfaseranschlüsse bekommen kann.

Diese Bürgerversammlung war keine im üblichen Sinne. Kleinaitingens Bürgermeister Rupert Fiehl verzichtete auf den Bericht über die Lage der Gemeinde, denn es ging hauptsächlich um ein Thema: den Glasfaseranschluss für das Dorf. Deswegen waren auch rund 200 Besucher in die vollbesetzte Lechfeldhalle gekommen.