Baustelle am B17-Anschluss Kleinaitingen verlängert sich

Autofahrer müssen sich weiterhin gedulden: Die Baustelle am B17-Anschluss Kleinaitingen dauert länger.

Die Vollsperrung der B17-Anschlusstelle in Kleinaitingen (Fahrtrichtung Landsberg) sowie der Kreisstraße A30 zwischen dem östlichen Kreisverkehr (Aral-Tankstelle) und dem Kreisverkehr A30/Messerschmittstraße/Zeppelinstraße in Kleinaitingen verlängert sich aus bautechnischen und witterungsbedingten Gründen bis voraussichtlich Freitag, 31. März.

Die Umleitung der gesperrten Anschlussstelle Kleinaitingen beziehungsweise der Kreisstraße A30 verläuft wie bisher über die Bundesstraße 17 – Anschlussstelle Lagerlechfeld – Staatsstraße 2027 – Kreisstraße A22 – Graben – Kreisstraße A22 – Kreisstraße A30 sowiesinngemäß umgekehrt. Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert. Wie das Landratsamt Augsburg mitteilt, kommt es auf der B17 zu keinen Behinderungen. Auf Höhe der Anschlussstelle Kleinaitingen stehen dauerhaft zwei Fahrspuren in jede Fahrtrichtung zur Verfügung. Es finden noch Restarbeiten auf dem Standstreifen statt.

B17-Anschluss bei Kleinaitingen sollte bis Weihnachten fertig sein

Wann genau die Strecke zwischen dem Kreisverkehr "Messerschmittstraße“ und der B17-Anschlussstelle Kleinaitingen in Fahrtrichtung Landsberg fertig ausgebaut ist, steht noch nicht fest. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten vor Weihnachten abgeschlossen sein. In dem Bereich hatten sich durch den überdurchschnittlich hohen Anteil an Schwerverkehr Spurrinnen gebildet. Der Straßenbelang wird erneuert und gleichzeitig wird die Straße auf acht Meter verbreitert und um einen Geh- und Radweg ergänzt, wodurch eine Lücke im Radwegenetz geschlossen wird. Außerdem wird die Brücke über die B17 erneuert und erhält einen Radweg. Dort wurde es in der Vergangenheit eng.

