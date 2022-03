Kleinaitingen

06:00 Uhr

Helfende packen in Kleinaitingen hunderte Pakete für ukrainische Flüchtlinge

Dutzende Freiwillige haben für die Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine Waren gespendet und diese in Kleinaitingen verpackt.

Plus Dutzende Freiwillige haben in Kleinaitingen Waren gespendet und Pakete für Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine gepackt. Am Freitag startet der Hilfstransport nach Polen.

Von Felicitas Lachmayr

Hunderte Kartons stapeln sich in der Lagerhalle des Bauhofs in Kleinaitingen: Lebensmittel, Hygieneartikel, Babynahrung, Decken. Auch warme Kleidung und Trinkwasser haben dutzende Freiwillige aus der Region gespendet. 35 Paletten voll mit Waren kamen zusammen. "Damit habe ich nicht gerechnet. Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend", sagt Grzegorz Polnau.

