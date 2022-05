Kleinaitingen

vor 2 Min.

Kleinaitingen baut ein Nahwärmenetz auf

Plus Das ganze Dorf könnte mithilfe von Holz und Biogas Wärme bekommen. So soll das Vorhaben in Kleinaitingen funktionieren.

Von Hieronymus Schneider

Gemeinderat Stefan Büschl und seine Schwester Theresia stellten in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates ihr Konzept für ein Nahwärmenetz für ganz Kleinaitingen vor. "Wir planen eine zukunftssichere Nahwärmeversorgung für unseren Ort, die auf moderne und bequeme Art Wärme zur Verfügung stellt", sagten die Betreiber einer zu diesem Zweck gegründeten Gesellschaft.

