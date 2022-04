Kleinaitingen bezuschusst Kinderbetreuung über die Tagespflege

Plus In der Kindertagesstätte St. Martin werden Kinder ab zwei Jahren betreut. Für jüngere Kinder gab es bislang eine Tagesmutter - nun hat eine zweite diesen Dienst angeboten.

Die Betreuung von Kindern ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Meist wird der Bedarf mit dem Betrieb von Kindergärten oder Kindertagesstätten erfüllt. Die Kleinaitinger Kindertagesstätte St. Martin bietet Platz für bis zu 50 Kinder ab zwei Jahren. Eine eigene Kinderkrippe gibt es noch nicht. Die Betreuung kann aber auch über eine Tagespflege im Haus der Tagesmutter oder des Tagesvaters erfüllt werden. Bisher gab es eine Tagesmutter in Kleinaitingen, nun hat eine zweite diesen Dienst angeboten.