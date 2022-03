Kleinaitingen lehnt Pläne für die Umgehungsstraße Süd ab

Plus Knappes Ergebnis: Der Gemeinderat Kleinaitingen sagt Nein zu den Plänen der Umgehung Süd. Ein Zuhörer kündigt daraufhin ein Bürgerbegehren an.

Der Kleinaitinger Gemeinderat hat mit einer knappen Mehrheit von 5:4 Stimmen die Aufstellung des Bebauungsplans "Umgehungsstraße Süd" abgelehnt. Auf diesen Beschluss reagierte ein Zuhörer empört und kündigte ein Bürgerbegehren an.