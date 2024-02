Kleinaitingen will den Bürgerbus retten

Plus Wie sich der Gemeinderat den Ausweg aus dem Dilemma vorstellt. In einem halben Jahr soll Klarheit über die Förderung bestehen.

Die Zukunft des Bürgerbusprojekts der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Großaitingen ist für die Mitgliedsgemeinde Kleinaitingen ein zentrales Thema, denn am dortigen Rathaus sind der Standort und die Ladestation des Gokel, wie der Bürgerbus heißt. Wie berichtet, läuft das auf drei Jahre angelegte Projekt nun Ende Februar aus. Eine Fortführung um weitere drei Jahre hängt stark von der Förderung durch den Landkreis ab.

Begonnen wurde das Projekt mit einer Förderzusage von 60 Prozent der Betriebskosten. Diese wurde zwar noch nicht bezahlt, aber von Landrat Martin Sailer zugesagt. Die Regierung von Schwaben gewährte keine Förderung, weil die Fahrer nicht unentgeltlich beschäftigt werden. Für die vergangenen drei Jahre hat die VG beim Landkreis die ausstehende Fördersumme von rund 244.000 Euro angefordert. „Doch jetzt geht es um die zukünftige Förderung für weitere drei Jahre, ohne die wir dieses Projekt nicht durchführen können“, sagte Bürgermeister Rupert Fiehl. Und da gibt es ein zeitliches Dilemma, denn der Sitzungstermin des Kreistags vom Januar wurde verschoben. Nun befassen sich der zuständige Arbeitskreis erst im Februar und der Kreisausschuss im März mit diesem Thema. „Wenn wir den Bürgerbus Ende Februar einstellen, sind die Fahrer weg, und ein Neustart wäre bei positiver Förderzusage sehr schwierig“, sagte Fiehl.