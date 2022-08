Kommandowechsel in der Ulrichkaserne in Kleinaitingen

Rüdiger Bieler ist neuer Dienststellenleiter des Zentrums Elektronischer Kampf in der Ulrichkaserne. Er übernimmt auch das Amt des Standortältesten. Was das bedeutet.

Stramm in Reih und Glied aufgestellt und in dunkelblauer Uniform eingekleidet warten rund 150 Männer und einige Frauen in der Ulrichkaserne auf einen besonderen Moment: die zeremonielle Kommandoübergabe ihres Dienststellenleiters. Das Zentrum Elektronischer Kampf Fliegende Waffensysteme (kurz: ZEK), das auf dem Lechfeld stationiert und bei der Bundeswehr einmalig ist, wird künftig von Rüdiger Bieler geführt. Matthias Raith übergibt damit das Kommando an den früheren stellvertretenden Leiter der Einheit. Auch das Amt des Standortältesten übernimmt Oberstleutnant Rüdiger Bieler fortan.

Kommandoübergabe der Dienststelle ZEK in der Ulrichkaserne: der neue Leiter Rüdiger Bieler mit Generalmajor Peter Klement und dem bisherige Leiter Matthias Raith (von links). Foto: Philipp Radetzki, Bundeswehr

Die feierliche Verabschiedung und Neuernennung, begleitet von der bundeswehreigenen Musikkapelle, leitete Generalmajor Peter Klement. Für den bisherigen Kommandeur Matthias Raith führt der Weg zurück ins Rheinland, in die Nähe seiner Familie. Dort tritt der 52-Jährige eine leitende Position für die europäische Rüstungsindustrie an. In einer emotionalen Rede verabschiedete sich der Oberstleutnant von seinen früheren Mitarbeitern des ZEK und resümierte die vergangenen knapp drei von der Pandemie geprägten Jahre: "Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit, auf die eine Dienststelle, die mit dem technologischen Fortschritt mithalten muss, angewiesen ist", sagte Raith.

Das Kommando über die Dienststelle Zentrum Elektronischer Kampf Fliegende Waffensysteme wurde von Generalmajor Peter Klement an Oberstleutnant Rüdiger Bieler (links) übergeben. Foto: Philipp Radetzki, Bundeswehr

Nicht nur für Matthias Raith, auch für Rüdiger Bieler bedeutet die Kommandoübergabe eine Rückkehr. In den vergangenen beiden Jahren pendelte Bieler für seine Tätigkeit als Referatsleiter beim Bundesamt für Ausrüstung und Informationstechnik nach Koblenz. Für ihn war es eine glückliche Fügung, als er im März erfuhr, dass er neuer Leiter des Zentrums Elektronischer Kampf Fliegende Waffensysteme in Kleinaitingen wird. Von 2017 bis 2020 war er bereits stellvertretender Leiter dieser Dienststelle. Der 58-Jährige hat drei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Ehefrau in Kaufbeuren. Bieler, der gebürtig aus Siegen in Nordrhein-Westfalen stammt, sagt: "Im Allgäu gefällt es uns einfach gut und wir möchten auch gerne dort bleiben."

Für Rüdiger Bieler geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung

Gleichzeitig gehe für den Oberstleutnant ein lang gehegter Traum in Erfüllung: "Als Stabsoffizier gibt es gewisse Wunschverwendungen, dazu gehört auf jeden Fall auch die des Kommandeurs. Es ist eine herausragende Tätigkeit und bei meiner Laufbahn nicht üblich." Nach der Ausbildung zum Elektroniker habe er eine Affinität zur Technik von Flugabwehrraketen entwickelt und war unter anderem in Nörvenich in Nordrhein-Westfalen Luftfahrzeugtechniker. "Daran habe ich mein Herz verloren", sagt Bieler. Es folgten viele weitere Stationen, unter anderem die Leitung von Ausbildungsgruppen in Kaufbeuren.

Oberstleutnant Rüdiger Bieler ist künftig Leiter der Dienststelle Zentrum Elektronischer Kampf in Kleinaitingen sowie Standortältester auf dem Lechfeld. Foto: Philipp Radetzki, Bundeswehr

Aktuelle Krise macht Selbstschutzmaßnahmen wichtiger denn je

Bieler ist der Meinung, dass seiner Einheit seit dem Kriegsgeschehen im Februar dieses Jahres noch mehr Bedeutung zukomme – das Zentrum Elektronischer Kampf ist beispielsweise in der Baltikum-Luftraumüberwachung involviert. Durch die aktuelle sicherheitspolitische Lage kämen neue Anforderungen wie höhere Schutzmaßnahmen auf. Beim 100-Milliarden-Euro-Paket, das von der Regierung für die Bundeswehr vorgesehen ist, würden diese in der Zuteilung des Vermögens "bestimmt berücksichtigt." Bieler geht davon aus, dass auch das ZEK auf dem Lechfeld mit seiner einzigartigen Stellung in der Bundeswehr wachsen wird.

Neben dem Kommando über das ZEK übernimmt Rüdiger Bieler von seinem Vorgänger Matthias Raith das Amt des Standortältesten mit territorialer Zuständigkeit für das Lechfeld und Augsburg. Bieler ist damit Repräsentant der Bundeswehrstandorte Lechfeld- und Ulrichkaserne und gleichzeitig Ansprechpartner für verschiedene Stellen wie Politiker, Polizei, Feuerwehr oder die Presse. "Auch wenn man für den Standortältesten nicht der Älteste sein muss, so bin ich wahrscheinlich trotzdem einer der Ältesten am Standort", sagt Bieler.

Die Angehörigen der Einheit in Kleinaitingen standen während der gesamten Zeremonie in Reih und Glied. Foto: Philipp Radetzki, Bundeswehr

Das passiert beim ZEK in Kleinaitingen

Die Aufgabe der Dienststelle Zentrum Elektronischer Kampf Fliegende Waffensysteme besteht laut Definition im "Selbstschutz fliegender Waffensysteme und seiner Besatzungen" – wobei mit fliegenden Waffensystemen jegliche militärische Luftfahrzeuge gemeint sind. Auf dem Lechfeld arbeitet das Team etwa an speziellen Überwachungs- und Warnsystemen, die in der Luft, aber auch am Boden zum Schutz bei Übungen und Einsätzen beitragen. Vorrangig soll durch technische Hilfsmittel die Überlebensfähigkeit der Soldaten und Soldatinnen gesichert werden. Beim ZEK in Kleinaitingen ist zudem die Ausbildung ein zentraler Schwerpunkt.