Kosten der Gaststättenmodernisierung sind geklärt

Der Bürgermeister informiert, warum die Sanierung im Restaurant der Lechfeldhalle etwas teurer geworden ist und wie viele Zuschüsse es dafür gibt.

In der aktuellen Gemeinderatssitzung stand ein Nachtrag zum Endbericht über die Gaststättenmodernisierung in der Lechfeldhalle vom Dezember auf der Tagesordnung. In der damaligen Sitzung verkündete Bürgermeister Rupert Fiehl, dass ein Förderbescheid der Regierung von Schwaben über 127.600 Euro für diese Maßnahme eingetroffen war. Die Gesamtkosten von rund 465.000 Euro brutto wurden vom Gemeinderat mehrheitlich anerkannt.

Thomas Heider (CSU/UW) verlangte aber eine Erklärung über entstandene Mehrkosten gegenüber der ursprünglich vom Rat abgesegneten Kostenaufstellung in Höhe von rund 440.000 Euro. Dem kamen der Bürgermeister und Jürgen Ohler als Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Großaitingen nunmehr nach. Ohler führte aus, dass Nachtragsrechnungen für Elektroarbeiten, Brandschutz und anderes an die VG gestellt wurden. Dort wurde dann übersehen, dass diese dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt werden müssten. Die Summe sei aber durch den Befugnisrahmen des Bürgermeisters gedeckt. Die Rätinnen und Räte waren mit dieser Erklärung zufrieden und forderten keine weitere Rechnungsprüfung.

Kleinaitingen bekommt eine Tischtennisplatte für draußen

Nachdem ein Antrag auf Entfernung von sieben Ahornbäumen beim Sportplatz wegen herabfallender Äste in der Sitzung Ende Januar noch abgelehnt worden war, hat nun die Gemeinde dort Pflegemaßnahmen durchgeführt. Dabei wurden zwei Bäume ganz und an den übrigen Bäumen mehrere Äste entfernt, sowie Sträucher zurückgeschnitten. Mit dieser Maßnahme zeigten sich die Gemeinderäte Markus und Thomas Heider, die auch dem Sportverein FC Kleinaitingen angehören, zufrieden.

Eine wetterfeste Tischtennisplatte wurde bestellt, der Aufstellungsort wird noch festgelegt. Am 12. März findet eine Verkehrsschau mit Vertretern des Landratsamtes und der Polizei im Gemeindebereich statt.