An den geplanten Parkplätzen am Aldi-Logistikzentrum wird Kritik laut

Plus Die ÖDP stößt sich an den Aldi-Plänen für Kleinaitingen. Dort sollen knapp 100 neue Parkplätze für das Auslieferungslager entstehen.

Am Standort Kleinaitingen errichtet Aldi Süd bis zum Spätherbst 98 neue Parkflächen. Den Plänen des Unternehmens wurde kürzlich im Gemeinderat zugestimmt. Die Kreis-ÖDP kritisiert das Vorhaben jetzt.