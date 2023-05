Schwerer B17-Unfall: Mustang-Fahrer rammt Kleintransporter

Ein schwerer Unfall sorgte am Montagmorgen für einen langen Stau auf der B17. Auch auf der Umleitungsstrecke gab es ein Problem.

Die Ursache ist unklar, die Folgen bekamen am Montag viele Autofahrer auf der B17 zu spüren. Nach einem schweren Unfall staute sich ab der Ausfahrt Kleinaitingen der Verkehr in Fahrtrichtung Augsburg.

Nach ersten Erkenntnissen der zuständigen Autobahnpolizei Gersthofen war der Fahrer eines Ford Mustang gegen 9 Uhr mit höherer Geschwindigkeit von hinten gegen einen Kleintransporter geprallt. Der Mustang fiel zuvor schon anderen Autofahrer wegen der unsicheren Fahrweise auf. Nach Polizeiangaben hielt er nicht die Spur, war teilweise in der Mitte der beiden Fahrbahnen unterwegs.

Kleintransporter bleibt auf der Seite liegen

Nahe der Aral-Tankstelle passierte es: Der Mustang krachte ins Heck des Kleintransporters. Der Sprinter schleuderte nach links und knallte gegen die Mittelleitplanke. Von dort wurde er auf die gegenüberliegende Seite geworfen und kippte schließlich um. Der Ford Mustang hatte sich in das Wrack gewickelt. Der Mann im auf der Seite liegenden Kleintransporter konnte sich mit Ersthelfer befreien. Er war offenbar genauso unverletzt wie der Fahrer des Mustangs. Ein Alkoholtest ergab bei ihm keine Auffälligkeit. Der Grund für seine unsichere Fahrweise ist noch unklar.

B17 in Richtung Augsburg für eine Stunde gesperrt

Wegen des Unfalls blieb die B17 an der Stelle für über eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde an der Abfahrt Lagerlechfeld von der B17 geleitet. Über Graben und Kleinaitingen ging's dann zurück auf die Verkehrsachse. Allerdings gab es auf der Strecke für kurze Zeit ein weiteres Hindernis: Denn kurz vor dem ersten Kreisverkehr der Staatsstraße stand ein Auto an der Seite, dessen Motorraum brannte. Ursache war wohl ein technischer Defekt. Der an diesem Vormittag entstandene Gesamtschaden dürfte laut Polizei bei über 75.000 Euro liegen. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Gersthofen und Beamte der Inspektion Schwabmünchen Notärzte und Feuerwehren.

Weiterer schwerer Unfall auf der B17

Bereits am Tag zuvor hatte sich auf der B17 ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Autofahrerinnen waren auf Höhe der Gaststätte Lechblick bei Fuchstal frontal zusammengestoßen. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde das Fahrzeug einer Augsburgerin in den Graben geschoben und überschlug sich. Die Fahrerin wurde dabei eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die Unfallverursacherin wurde ebenfalls schwer verletzt, ihr Beifahrer leicht. Sie wurden durch Rettungswagen in Kliniken transportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Die B17 war für etwa vier Stunden gesperrt.