Lieferwagen schlittert gegen Leitplanke: Hoher Sachschaden

Glatteisunfall kurz vor der B17. Feuerwehr musste Schäden beseitigen.

Kleiner Rutscher, großer Schaden: Das ist die Bilanz eines Autounfalls, der sich am Samstag kurz nach neun Uhr morgens ereignet hat. Ein 26-jähriger Augsburger fuhr mit seinem Lieferwagen die Ulrichstraße, von Kleinaitingen kommend, in Richtung B17. In der Rechtskurve kurz vor der Auffahrt auf die B17 kam er aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab und fuhr dabei in die Leitplanke. Diese riss er mit sich und kam halb auf dem Geh- und Radweg zum Stehen. Etwa 50 Meter der Leitplanke wurden beschädigt, den Sachschaden dort schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Der Lieferwagen wurde stark an der Fahrzeugfront und entlang der rechten Fahrzeugseite demoliert. Die Ölwanne wurde beschädigt und Öl trat aus. Der Schaden am Wagen beläuft sich auf circa 7000 Euro. Die Feuerwehr musste zur Entfernung der Leitplanke und wegen des auslaufenden Öls ausrücken. Die Ulrichstraße musste zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. (AZ/cf)