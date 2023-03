Neue Erkenntnisse: Schon vor 4000 Jahren gab es die Pest auf dem Lechfeld

Plus Die antiken Gräber in Kleinaitingen haben es ans Licht gebracht: Die Pest war auf dem Lechfeld wesentlich früher aktiv als Wissenschaftler dachten. Die Knochen geben noch ein Geheimnis preis.

Aus alten Knochen können Archäologen so einiges herauslesen. Anhand der Lage, des Alters und den Grabbeigaben rekonstruieren sie die Lebensumstände der Menschen aus der Jungsteinzeit. Doch moderne Labor- und Genanalysen können noch mehr - wie ein Fall aus Kleinaitingen zeigt.