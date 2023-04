Kleinaitingen

vor 32 Min.

Öl auf dem Lechfeld: Wie die neue Bohrung abläuft

Plus Seit einer Woche wird südlich von Kleinaitingen in die Tiefe gebohrt. Dort soll eine bestehende Lagerstätte angezapft werden.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Ohne Pause dreht sich das Gestänge am Bohrturm in die Tiefe: Rund 1300 Meter müssen die Spezialisten erreichen, um an das erwartete Erdölvorkommen zu gelangen. Die Lagerstätte ist bekannt und soll noch optimaler genutzt werden.

Ist die ins Auge gefasste Tiefe im Aitinger Sandstein erreicht, dann wird die Bohrung verrohrt und zementiert. So soll verhindert werden, dass Grundwasser verschmutzt wird. Der über 40 Meter hohe Bohrturm, der auch von der B17 aus sichtbar ist, wird anschließend wieder abgebaut. Dann schließen die Experten das Bohrloch an die bestehende Infrastruktur an, was nach Schätzung des Betreibers Oneo drei bis vier Monate dauert. Das Unternehmen fördert bereits an mehreren Standorten auf dem Lechfeld. Das Öl wird zentral im Großaitinger Industriegebiet gesammelt und für den Transport mit der Bahn vorbereitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen